ميزة جديدة في أندرويد تثير جدلًا حول الخصوصية وفحص محتوى الصور على الهواتف

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تعمل هذه الخدمة ضمن بنية نظام ، وتهدف إلى فحص الصور المخزنة أو المتداولة على الهاتف بحثًا عن محتوى حساس، مثل الصور العارية أو المواد غير الملائمة، وذلك بالاعتماد على تقنيات التي تعمل داخل الجهاز نفسه.ووفقًا للمعلومات التقنية المتداولة، يتم استخدام هذا المكوّن كطبقة حماية مدمجة داخل تطبيقات مثل "غوغل Messages"، بحيث يتدخل عند اكتشاف محتوى قد يكون حساسًا عبر تنبيه المستخدم قبل فتحه أو إعادة إرساله.تعتمد الأداة على تقنيات تعلم الآلة لتحليل الصور محليًا دون الحاجة إلى رفعها إلى خوادم خارجية.وفي حال رصد محتوى يُصنّف على أنه حساس، قد يتم تشويش الصورة أو إخفاؤها جزئيًا، مع ظهور رسالة تحذيرية تمنح المستخدم خيار المتابعة أو تجاهل التنبيه. وتشير غوغل إلى أن الهدف الأساسي من هذه الآلية هو تعزيز الحماية، خصوصًا للمستخدمين القُصّر.رغم التوضيحات الرسمية التي تؤكد أن المعالجة تتم داخل الهاتف، واجهت الخدمة انتقادات تتعلق بطريقة تثبيتها التلقائية وغياب إشعار مباشر للمستخدم.كما أشار خبراء خصوصية إلى أن صعوبة الوصول إلى إعداداتها داخل النظام تثير تساؤلات حول مستوى تحكم المستخدم بالتطبيقات المدمجة، حتى في حال عدم نقل البيانات خارج الجهاز.تشير تقارير تقنية إلى إمكانية العثور على الخدمة ضمن إعدادات تطبيقات النظام، حيث يمكن تعطيلها أو إلغاء تثبيتها يدويًا عبر إظهار مكونات النظام المخفية.لكن بعض المستخدمين أفادوا بأن الخدمة قد تعود للعمل مع تحديثات أندرويد الجديدة، ما يعني احتمال الحاجة لإعادة تعطيلها بشكل متكرر. (آرم نيوز)