تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في أندرويد تثير جدلًا حول الخصوصية وفحص محتوى الصور على الهواتف

Lebanon 24
14-06-2026 | 08:24
A-
A+
ميزة جديدة في أندرويد تثير جدلًا حول الخصوصية وفحص محتوى الصور على الهواتف
ميزة جديدة في أندرويد تثير جدلًا حول الخصوصية وفحص محتوى الصور على الهواتف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار تحديث حديث على نظام أندرويد موجة نقاش بين المستخدمين وخبراء الأمن الرقمي، بعد رصد مكوّن نظامي يُعرف باسم android System SafetyCore يتم تثبيته تلقائيًا على بعض الأجهزة دون تنبيه واضح.
Advertisement

وظيفة الخدمة

تعمل هذه الخدمة ضمن بنية نظام غوغل، وتهدف إلى فحص الصور المخزنة أو المتداولة على الهاتف بحثًا عن محتوى حساس، مثل الصور العارية أو المواد غير الملائمة، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل داخل الجهاز نفسه.

ووفقًا للمعلومات التقنية المتداولة، يتم استخدام هذا المكوّن كطبقة حماية مدمجة داخل تطبيقات مثل "غوغل Messages"، بحيث يتدخل عند اكتشاف محتوى قد يكون حساسًا عبر تنبيه المستخدم قبل فتحه أو إعادة إرساله.

آلية العمل

تعتمد الأداة على تقنيات تعلم الآلة لتحليل الصور محليًا دون الحاجة إلى رفعها إلى خوادم خارجية.

وفي حال رصد محتوى يُصنّف على أنه حساس، قد يتم تشويش الصورة أو إخفاؤها جزئيًا، مع ظهور رسالة تحذيرية تمنح المستخدم خيار المتابعة أو تجاهل التنبيه. وتشير غوغل إلى أن الهدف الأساسي من هذه الآلية هو تعزيز الحماية، خصوصًا للمستخدمين القُصّر.

مخاوف وجدل

رغم التوضيحات الرسمية التي تؤكد أن المعالجة تتم داخل الهاتف، واجهت الخدمة انتقادات تتعلق بطريقة تثبيتها التلقائية وغياب إشعار مباشر للمستخدم.

كما أشار خبراء خصوصية إلى أن صعوبة الوصول إلى إعداداتها داخل النظام تثير تساؤلات حول مستوى تحكم المستخدم بالتطبيقات المدمجة، حتى في حال عدم نقل البيانات خارج الجهاز.

إمكانية التعطيل

تشير تقارير تقنية إلى إمكانية العثور على الخدمة ضمن إعدادات تطبيقات النظام، حيث يمكن تعطيلها أو إلغاء تثبيتها يدويًا عبر إظهار مكونات النظام المخفية.

لكن بعض المستخدمين أفادوا بأن الخدمة قد تعود للعمل مع تحديثات أندرويد الجديدة، ما يعني احتمال الحاجة لإعادة تعطيلها بشكل متكرر. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
غوغل تطلق ميزة ذكية جديدة على أندرويد تثير الجدل!
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 20:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إنستغرام يطلق ميزة جديدة تقلّل الإرهاق الرقمي وتعزز الخصوصية
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 20:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في أندرويد.. ميزة جديدة تثير مخاوف بشأن مراقبة صور الهاتف
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 20:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة رئيسة تنزانيا إلى موسكو تثير جدلاً حول مستقبل علاقاتها مع الغرب
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 20:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

في أندرويد

android

الملا

درويد

كاني

دمين

ساسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:37 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:29 | 2026-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-06-14
Lebanon24
02:00 | 2026-06-14
Lebanon24
23:00 | 2026-06-13
Lebanon24
16:00 | 2026-06-13
Lebanon24
14:00 | 2026-06-13
Lebanon24
10:30 | 2026-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24