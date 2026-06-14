5 إعدادات مهمة في هاتف أندرويد الجديد

لا يقتصر إعداد هاتف أندرويد الجديد على تشغيله ونقل البيانات إليه، إذ ينصح الخبراء بإجراء بعض التعديلات الأساسية فور الانتهاء من الإعداد الأولي، لما لها من دور في تحسين الأداء وتعزيز الأمان وإطالة عمر البطارية.

ومن أبرز الإعدادات التي يُفضل مراجعتها ميزة السطوع التلقائي، التي تكون مفعلة افتراضياً في معظم الأجهزة. ورغم أنها تضبط إضاءة الشاشة وفقاً للبيئة المحيطة، فإن بعض المستخدمين قد يفضلون التحكم اليدوي بالسطوع لتحقيق توازن أفضل بين وضوح الشاشة واستهلاك الطاقة.

كما يُنصح بتعديل مهلة إطفاء الشاشة، إذ تعتمد معظم الهواتف مدة 30 ثانية بشكل افتراضي. ويمكن تمديد هذه الفترة إلى دقيقة أو أكثر لتوفير تجربة أكثر راحة أثناء القراءة أو مشاهدة المحتوى، أو تقليصها للمحافظة على البطارية.

ومن الإعدادات المهمة أيضاً تفعيل خاصية "تثبيت التطبيقات"، التي تسمح بقفل الهاتف على تطبيق واحد فقط، ما يوفر حماية إضافية عند إعطاء الجهاز لشخص آخر لعرض صورة أو مقطع فيديو أو مستند.

وفي الجانب الأمني، يوصي المختصون بتفعيل قفل بطاقة SIM عبر رقم PIN، لمنع استخدامها في أجهزة أخرى عند فقدان الهاتف أو سرقته، ما يضيف طبقة إضافية من الحماية للحسابات المرتبطة برقم الهاتف.

كذلك ينصح بتفعيل خدمة العثور على الجهاز، وتخصيص لوحة الإعدادات السريعة، واختيار التطبيقات الموثوقة للرسائل ولوحات المفاتيح، إلى جانب مراجعة بعض الميزات التي قد تؤثر في الأداء أو استهلاك الموارد.

ويرى الخبراء أن إجراء هذه التعديلات منذ اليوم الأول يساعد المستخدم على الاستفادة القصوى من هاتفه الجديد، ويضمن تجربة أكثر أماناً وكفاءة على المدى .