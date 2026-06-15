أيقونات "ديسكو" تصل إلى هواتف Pixel

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وبحسب موقع "BGR"، تعتمد الميزة الجديدة على لإنشاء حزم أيقونات مخصصة يمكن تطبيقها على مستوى النظام في هواتف "Google Pixel 6" والإصدارات الأحدث.وتسمح بعض الحزم للمستخدم بتعديل الألوان أو النمط من خلال تغيير أجزاء من النص التوجيهي، حيث تظهر الكلمات القابلة للتعديل بخط منقط أسفلها. في المقابل، تأتي حزم أخرى بتصميم ثابت لا يمكن تغييره بالكامل، مثل حزمة "Disco"، التي تملك مظهراً محدداً مسبقاً.ومع ذلك، يمكن للمستخدم إجراء بعض التعديلات البسيطة لجعل الحزمة أكثر ملاءمة للشاشة الرئيسية، بينها إيقاف الحركة عبر تفعيل خيار "Static"، ما يجعل الأيقونات ثابتة بدلاً من أن تكون متحركة.وتعود فكرة حزمة "Disco" إلى منشور على منصة "X" للمستخدم RaceJohnson، الذي تحدّث عن مفهوم "Discomorphism". ولاحقاً، أشار سمير سامات، رئيس منظومة Android في غوغل، إلى إمكانية جلب هذا النمط إلى هواتف أندرويد، قبل أن يصبح متاحاً فعلياً لمستخدمي Pixel.وتتميز حزمة "Disco" بأنها أكثر لمعاناً وحيوية من الخيارات الافتراضية، خصوصاً مع اعتماد تصميم "Material 3 Expressive"، الذي يمنح واجهة الهاتف طابعاً أكثر حركة ومرونة.ولاستخدام هذه الميزة، يجب أن يكون الهاتف من طراز "Pixel 6" أو أحدث، وأن يعمل بتحديث آذار 2026 المعروف باسم "Pixel Feature Drop"، أو بنظام Android 16 QPR3 وما بعده. ويمكن التحقق من توفر التحديث عبر الدخول إلى الإعدادات، ثم النظام، ثم تحديثات البرامج، وبعدها تحديث النظام.ولتفعيل الحزمة، يمكن فتح الإعدادات ثم اختيار "Wallpaper & style"، أو الضغط مطولاً على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية ثم اختيار القائمة نفسها. بعد ذلك، يجب الانتقال إلى تبويب الشاشة الرئيسية، والتمرير إلى خيار "Icons".وتظهر أمام المستخدم 4 خيارات: "Default" و"Minimal" و"Custom" و"Create". وبعد اختيار "Create"، يمكن التمرير إلى قسم "Create a new style" واختيار "Disco". عندها ينشئ النظام من الأيقونات، ويمكن تنزيلها عبر زر التحميل في أعلى الشاشة.وبعد اكتمال التنزيل، يعود المستخدم إلى القائمة السابقة، ثم يختار حزمة "Disco" من قسم "Your styles"، ويضغط على علامة التأكيد في أعلى الشاشة لتطبيقها على الشاشة الرئيسية.وبذلك، تمنح غوغل هواتف "Pixel" طبقة إضافية من التخصيص، تمزج بين الذكاء الاصطناعي والتصميم المتحرك، في محاولة لجعل الشاشة الرئيسية أكثر شخصية وحيوية.