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تكنولوجيا وعلوم

أيقونات "ديسكو" تصل إلى هواتف Pixel

Lebanon 24
15-06-2026 | 00:19
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أيقونات ديسكو تصل إلى هواتف Pixel
أيقونات ديسكو تصل إلى هواتف Pixel photos 0
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أتاحت غوغل لمستخدمي هواتف "Pixel" خيارات جديدة لتخصيص الشاشة الرئيسية، مع تحديث الأجهزة إلى android 16 أو إصدار أحدث، في ميزة حصرية لهواتفها تتيح تغيير شكل الأيقونات بطريقة أكثر تنوعاً من الخيارات التقليدية.
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وبحسب موقع "BGR"، تعتمد الميزة الجديدة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء حزم أيقونات مخصصة يمكن تطبيقها على مستوى النظام في هواتف "Google Pixel 6" والإصدارات الأحدث.

وتسمح بعض الحزم للمستخدم بتعديل الألوان أو النمط من خلال تغيير أجزاء من النص التوجيهي، حيث تظهر الكلمات القابلة للتعديل بخط منقط أسفلها. في المقابل، تأتي حزم أخرى بتصميم ثابت لا يمكن تغييره بالكامل، مثل حزمة "Disco"، التي تملك مظهراً محدداً مسبقاً.
A set of screenshots demonstrating how to download and apply the new Disco icons on a Google Pixel.


ومع ذلك، يمكن للمستخدم إجراء بعض التعديلات البسيطة لجعل الحزمة أكثر ملاءمة للشاشة الرئيسية، بينها إيقاف الحركة عبر تفعيل خيار "Static"، ما يجعل الأيقونات ثابتة بدلاً من أن تكون متحركة.

وتعود فكرة حزمة "Disco" إلى منشور على منصة "X" للمستخدم RaceJohnson، الذي تحدّث عن مفهوم "Discomorphism". ولاحقاً، أشار سمير سامات، رئيس منظومة Android في غوغل، إلى إمكانية جلب هذا النمط إلى هواتف أندرويد، قبل أن يصبح متاحاً فعلياً لمستخدمي Pixel.

وتتميز حزمة "Disco" بأنها أكثر لمعاناً وحيوية من الخيارات الافتراضية، خصوصاً مع اعتماد تصميم "Material 3 Expressive"، الذي يمنح واجهة الهاتف طابعاً أكثر حركة ومرونة.

ولاستخدام هذه الميزة، يجب أن يكون الهاتف من طراز "Pixel 6" أو أحدث، وأن يعمل بتحديث آذار 2026 المعروف باسم "Pixel Feature Drop"، أو بنظام Android 16 QPR3 وما بعده. ويمكن التحقق من توفر التحديث عبر الدخول إلى الإعدادات، ثم النظام، ثم تحديثات البرامج، وبعدها تحديث النظام.

ولتفعيل الحزمة، يمكن فتح الإعدادات ثم اختيار "Wallpaper & style"، أو الضغط مطولاً على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية ثم اختيار القائمة نفسها. بعد ذلك، يجب الانتقال إلى تبويب الشاشة الرئيسية، والتمرير إلى خيار "Icons".

وتظهر أمام المستخدم 4 خيارات: "Default" و"Minimal" و"Custom" و"Create". وبعد اختيار "Create"، يمكن التمرير إلى قسم "Create a new style" واختيار "Disco". عندها ينشئ النظام مجموعة جديدة من الأيقونات، ويمكن تنزيلها عبر زر التحميل في أعلى الشاشة.

وبعد اكتمال التنزيل، يعود المستخدم إلى القائمة السابقة، ثم يختار حزمة "Disco" من قسم "Your styles"، ويضغط على علامة التأكيد في أعلى الشاشة لتطبيقها على الشاشة الرئيسية.

وبذلك، تمنح غوغل هواتف "Pixel" طبقة إضافية من التخصيص، تمزج بين الذكاء الاصطناعي والتصميم المتحرك، في محاولة لجعل الشاشة الرئيسية أكثر شخصية وحيوية.
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