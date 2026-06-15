من الأجهزة المحمولة إلى الشاشات.. هذه أبرز التطورات في معرض كومبيوتكس 2026

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وبحسب تقرير لموقع "Digital Trends"، فإن أبرز ما ظهر في المعرض لم يكن مجرد تحسينات محدودة، بل انتقالاً أوسع في طريقة تطوير الأجهزة. فالشاشات أصبحت أكثر ذكاءً، وأجهزة الألعاب المحمولة أكثر نضجاً، وحواسيب صناع المحتوى أكثر مرونة، فيما بدأت معالجات "ARM" تظهر كمنافس حقيقي لا كخيار متخصص فقط.لسنوات طويلة، ركزت شاشات الألعاب على سباق الأرقام، من دقة أعلى إلى معدل تحديث أسرع. لكن في "Computex 2026"، بدا أن الشركات بدأت تهتم أكثر بحل المشكلات الفعلية للمستخدمين.وقدمت "Alienware" شاشة "AW3926QW"، التي وُصفت بأنها أول شاشة ألعاب "OLED" بقياس 39 بوصة وبدقة 5K، مع تقنية "Tandem OLED" وبنية "RGB-stripe". وتهدف هذه التقنية إلى تحسين السطوع وإطالة عمر اللوحة ورفع نقاء الألوان، ما يمنح اللاعبين أداءً قوياً من دون التضحية بجودة الصورة.أما "MSI"، فقد ركزت على المرونة من خلال شاشة "MPG OLED 322URDX36"، التي تتيح 3 أوضاع مختلفة: دقة 4K بمعدل 360 هرتز، و1440p بمعدل 520 هرتز، و1080p بمعدل يصل إلى 680 هرتز. كما أضافت الشركة مزايا لحماية لوحة "OLED"، بينها مستشعر يعتمد على وتقنيات لتقليل التلف وتحسين السطوع.وفي فئة الرياضات الإلكترونية، لفتت "ASUS" الأنظار بشاشة "ROG Strix OLED XG259QWPG Ace" بقياس 24.5 بوصة ومعدل تحديث 540 هرتز، مع زمن استجابة سريع جداً. وركزت الشركة على تفاصيل موجهة للاعبين المحترفين، مثل علامات على حامل الشاشة تساعد اللاعب على إعادة ضبط وضعيتها بدقة في البطولات.كما برزت "MediaTek" من خلال شريحة "MT9820"، التي تعد أول معالج مخصص للشاشات يدعم تحسين الصورة إلى دقة 5K بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع "NVIDIA". وبدلاً من تكبير الصورة فقط، تعمل الشريحة على إعادة بناء التفاصيل وتحسين الوضوح في الوقت الفعلي.في فئة أجهزة الألعاب المحمولة، كان التطور الأبرز في المعالجات. فقد خطفت "Intel" الاهتمام بمعالج "Arc G3 Extreme"، المصمم خصيصاً لأجهزة الألعاب المحمولة، مع معمارية "Panther Lake" وتقنية تصنيع "Intel 18A".ويجمع المعالج بين وحدة مركزية من 14 نواة ورسوميات من فئة "Arc B390" مع 12 نواة "Xe3"، إضافة إلى دعم تتبع الأشعة وتقنية "XeSS 3" مع توليد إطارات متعددة. وبحسب التقرير، بدا أن "Intel" أصبحت أخيراً منافساً جدياً في هذا القطاع.وظهرت هذه القدرات في أجهزة مثل "MSI Claw 8 EX AI+" و"Acer Predator Atlas 8"، حيث قدم الأخير شاشة 8 بوصات بمعدل 120 هرتز، وتصميماً مريحاً، ونظام تبريد متطوراً، وأزرار تحكم مزدوجة النمط. أما جهاز "MSI"، فقدم تحسينات في التصميم والبرمجيات وبطارية كبيرة بسعة 80 واط/ساعة، لمعالجة إحدى أكبر مشكلات أجهزة الألعاب المحمولة.كما عزز إصدار "ASUS ROG Xbox Ally X20 Anniversary Edition" الفكرة نفسها: هذه الأجهزة لم تعد تجارب محدودة، بل تقترب أكثر من تجربة أجهزة الألعاب المنزلية، مع تبريد أفضل وبرمجيات أسهل واستخدام أكثر نضجاً.أما حواسيب صناع المحتوى، فبدت في المعرض أقل شبهاً بمحطات العمل الثقيلة، وأكثر قرباً من أجهزة إنتاجية أنيقة وقوية في الوقت نفسه.وقدمت "ASUS" سلسلة "ProArt" الجديدة بمواصفات قوية وشاشات "OLED" عالية الجودة، مع تسريع محلي للذكاء الاصطناعي يمكنه تنفيذ مهام مثل تحرير الصور وتحسين الفيديو وإنشاء المحتوى مباشرة على الجهاز، من دون الاعتماد المستمر على السحابة.من جهتها، ركزت "MSI" في سلسلة "Prestige" على تجربة العمل، عبر إضافة قلم "Nano Pen"، الذي يحوّل الحاسوب إلى مساحة رقمية للرسم والتدوين والتصميم.كما قدمت "Dell" نسخة محدثة من "XPS 16" لعام 2026، مع شاشة "Tandem OLED" تمنح سطوعاً أعلى وعمراً أطول، مع الحفاظ على التصميم البسيط المعروف لهذه السلسلة.أما " "، فقد ذهبت أبعد مع "Surface Laptop Ultra"، الذي يمكن تزويده بذاكرة موحدة تصل إلى 128 غيغابايت، مع تركيز كبير على معالجة الذكاء الاصطناعي محلياً. والنتيجة جهاز صغير نسبياً، لكنه قادر على التعامل مع مهام إبداعية وذكاء اصطناعي ثقيلة.قبل سنوات قليلة، كانت معالجات "ARM" مرتبطة غالباً بالهواتف الذكية والحواسيب الخفيفة ذات استهلاك الطاقة المنخفض. لكن في "Computex 2026"، ظهرت كواحدة من أكثر مجالات الابتكار إثارة.وتواصل "Qualcomm" دفع منصة "Snapdragon C" إلى أجهزة " "، مع تحسينات في عمر البطارية وقدرات الذكاء الاصطناعي والكفاءة العامة.لكن أبرز ما لفت الأنظار كان منصة "NVIDIA RTX Spark"، التي بدت أشبه بلمحة عن مستقبل الحوسبة. فهي تعتمد على معالج "Grace" من 20 نواة، مع رسوميات قائمة على معمارية "Blackwell"، وتوفر قدرة تصل إلى بيتافلوب واحد من معالجة الذكاء الاصطناعي محلياً.وتهدف المنصة إلى تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي كبيرة مباشرة على الجهاز، بدلاً من الاعتماد المستمر على الخوادم السحابية. وخلال العروض، تمكنت من التعامل مع مهام إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتشغيل نماذج لغوية، وتطبيقات رسومية مكثفة.كما أشار التقرير إلى أن تجربة تشغيل لعبة "Fortnite" على جهاز يعمل بمنصة "RTX Spark" بدت سلسة، فيما تعمل "NVIDIA" مع المطورين ومزودي أنظمة مكافحة الغش لمعالجة إحدى أبرز العقبات التي واجهت ألعاب "Windows" على معالجات "ARM".الخلاصة الأبرز من "Computex 2026" أن شركات التكنولوجيا لم تعد تركز فقط على أرقام أكبر وشعارات تسويقية أسرع، بل بدأت تبني أجهزة أكثر ذكاءً وفائدة.فشاشات "OLED" أصبحت أكثر سطوعاً من دون التضحية بالعمر الافتراضي، وأجهزة الألعاب المحمولة باتت أكثر كفاءة ونضجاً، وحواسيب صناع المحتوى تجمع بين القوة والتصميم النحيف، ومعالجات "ARM" تخرج من الهامش لتنافس بجدية.ورغم أن هذه الابتكارات لن تكون رخيصة عند وصولها إلى الأسواق، فإن الاتجاه العام يبدو واضحاً: الصناعة لا تصنع أجهزة أسرع فقط، بل أجهزة أذكى وأفضل وأكثر قدرة على تلبية احتياجات المستخدمين.