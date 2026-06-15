تغيير جديد في PS Plus.. ألعاب حزيران تصل على دفعات

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وبحسب موقع "GameRant"، لن تتم إضافة جميع الألعاب الجديدة في كما جرت العادة، إذ ستُطرح هذه المرة على دفعات خلال الشهر. ويبدو أن التغيير سيشمل أسواقاً محددة مثل وبريطانيا واليابان، فيما ستحصل مناطق أخرى على الألعاب دفعة واحدة بالطريقة المعتادة.وبموجب هذا التعديل، سيكون على بعض مشتركي "PlayStation Plus" الانتظار فترة أطول لتجربة عدد من الألعاب الجديدة، ما قد يثير استياء اللاعبين الذين اعتادوا وصول القائمة كاملة في موعد واحد.وضمن التغيير الجديد، أُتيحت إحدى ألعاب شهر حزيران مبكراً، إذ أصبحت لعبة "Sonic X Shadow Generations" متاحة الآن لمشتركي الخدمة.أما الدفعة التالية، فستصل في 16 حزيران، وتشمل لعبة "Final Fantasy 16" ضمن فئة "Extra"، إلى جانب "Gitaroo Man" ضمن فئة "Premium".وفي 23 حزيران، ستُضاف لعبتا "Kingdom Come: Deliverance" و"Life is Strange: Double Exposure"، على أن تصل في 30 حزيران ألعاب "Black Desert" و"Blades of Fire" و"Farming Simulator 25".وبذلك، لا يتعلق التغيير بمحتوى القائمة نفسها بقدر ما يرتبط بطريقة توزيع الألعاب زمنياً، وهو ما قد يجعل التجربة أقل بالنسبة إلى مشتركين كانوا ينتظرون الحصول على جميع العناوين في وقت واحد.