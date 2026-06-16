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تكنولوجيا وعلوم

للمرة الرابعة.. تأجيل الرحلة الاختبارية لصاروخ "سبيكترم" بسبب عطل تقني

Lebanon 24
16-06-2026 | 03:07
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للمرة الرابعة.. تأجيل الرحلة الاختبارية لصاروخ سبيكترم بسبب عطل تقني
للمرة الرابعة.. تأجيل الرحلة الاختبارية لصاروخ سبيكترم بسبب عطل تقني photos 0
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أعلنت شركة  الفضاء الألمانية الناشئة "آيزار إيروسبيس" تأجيل الرحلة الاختبارية الثانية لصاروخها "سبيكترم" للمرة الرابعة بسبب مشكلة تقنية، وفقًا لما ذكرته الشركة يوم الاثنين.
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وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أن التأجيل الأخير جاء نتيجة خلل في أنظمة الموائع الخاصة بالصاروخ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتتحكم أنظمة الموائع في تخزين وتدفق الوقود السائل إلى محركات الصاروخ.

وكان من المقرر في الأصل إجراء الرحلة الاختبارية الثانية في وقت مبكر من هذا العام، لكن التحضيرات للإطلاق توقفت سابقا في كانون الثاني وآذار ونيسان.

وأُلغيت المحاولة الأولى بسبب مشكلة تقنية، بينما تأجلت الثانية بعد أن فشلت سفينة صيد نرويجية في مغادرة المنطقة الآمنة حول موقع الإطلاق في الوقت المناسب. أما المحاولتان الثالثة والرابعة فقد ألغيتا بسبب مشكلات تقنية.

وصمم الصاروخ "سبيكترم" التابع لشركة آيزار إيروسبيس لنقل الأقمار الاصطناعية المدنية والعسكرية إلى مدار الأرض المنخفض عند دخوله الخدمة التجارية. وتسعى الشركة، ومقرها قرب ميونخ، إلى إنتاج 40 صاروخا سنويا.

ورغم أن الصاروخ لم يدخل الخدمة التشغيلية بعد، تقول الشركة إنها محجوزة فعليا حتى عام 2028 بعقود تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وجرى تسليط الضوء على أهمية هذه الشركة الناشئة لطموحات ألمانيا في قطاع الفضاء في آذار، عندما زار المستشار الألماني فريدريش ميرتس موقع الإطلاق في أندويا برفقة رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره.

ولا تزال أوروبا تعتمد بشكل كبير على مزودي إطلاق أجانب لإرسال الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، إذ تطلق معظم الأقمار الأوروبية منذ سنوات عبر شركة سبيس إكس الأمريكية.
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