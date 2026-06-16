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تكنولوجيا وعلوم

لا يعرفها الكثير من المستخدمين.. ميزات خفية في نظام أندرويد تجعل الهاتف يعمل تلقائيا!

Lebanon 24
16-06-2026 | 04:13
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لا يعرفها الكثير من المستخدمين.. ميزات خفية في نظام أندرويد تجعل الهاتف يعمل تلقائيا!
لا يعرفها الكثير من المستخدمين.. ميزات خفية في نظام أندرويد تجعل الهاتف يعمل تلقائيا! photos 0
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يتضمن نظام أندرويد مجموعة من الأدوات الذكية المدمجة التي لا يعرفها الكثير من المستخدمين، وذلك على الرغم من أنها قادرة على تنفيذ مهام يومية بشكل تلقائي وتسهيل تجربة الاستخدام بشكل كبير.

ويحتوي نظام أندرويد على ميزات مدمجة تتيح للمستخدمين وظائف أساسية من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

من أبرز هذه الميزات، الوضعيات وعدم الإزعاج، والتي يمكن ضبطها لتعمل تلقائيًّا في أوقات محددة، مثل: ساعات النوم أو العمل أو الدراسة.
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وتساعد هذه الأدوات على تقليل الإشعارات وتخصيص تجربة الاستخدام بشكل ذكي ومرن. كما توفر بعض الهواتف، أنظمة القواعد Rules التي تسمح بتغيير إعدادات الهاتف تلقائيًّا عند تحقق شروط معينة، مثل: الاتصال بشبكة واي فاي معينة أو الوصول إلى موقع محدد.

في السياق عينه، ومع التطور الأخير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدأت غوغل بدمج مساعدها Gemini داخل نظام أندرويد بشكل أعمق، ليصبح قادرًا على تنفيذ مهام متعددة الخطوات بدلًا من مجرد الرد على الأسئلة.

وبحسب التقارير الحديثة، أصبح Gemini قادرًا على تنفيذ عمليات مثل طلب سيارة أجرة أو حجز طعام عبر أوامر صوتية بسيطة، حيث يتولى النظام فتح التطبيقات المناسبة وإكمال الخطوات تلقائيًّا. كما تعمل الشركة على توسيع هذه القدرات لتشمل أتمتة أكثر تقدمًا تعتمد على فهم سياق المستخدم والتفاعل مع التطبيقات بشكل مباشر دون تدخل يدوي كبير.

إلى جانب ميزات النظام الأساسية، توجد تطبيقات متقدمة مثل Tasker التي تمنح المستخدمين قدرة شبه كاملة على بناء سيناريوهات أتمتة معقدة، مثل: تشغيل إعدادات معينة عند دخول السيارة أو إرسال رسائل تلقائية في أوقات محددة.

ورغم قوة هذه الأدوات، فإن الكثير من المستخدمين لا يدركون وجودها أو لا يستخدمونها بسبب تعقيد إعدادها مقارنة بالحلول المدمجة داخل النظام.


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