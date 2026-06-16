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تكنولوجيا وعلوم

4 أخطاء شائعة تسرّع تراجع أداء أقراص SSD.. تجنّبها

Lebanon 24
16-06-2026 | 09:32
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4 أخطاء شائعة تسرّع تراجع أداء أقراص SSD.. تجنّبها
4 أخطاء شائعة تسرّع تراجع أداء أقراص SSD.. تجنّبها photos 0
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في ظل الاعتماد المتزايد على وحدات التخزين الصلبة (SSD) لسرعتها وكفاءتها، يغفل كثير من المستخدمين عن عادات يومية قد تؤثر على عمرها وأدائها.

ويشير خبراء التقنية إلى أن تراجع الأداء لا يعود غالبًا إلى عيوب تصنيع، بل إلى ممارسات استخدام خاطئة تتراكم مع الوقت، رغم أن هذه الأقراص مصممة للعمل لسنوات طويلة.

الحرارة الزائدة
ارتفاع الحرارة من أبرز العوامل التي تؤثر على أداء SSD، لأنها تعتمد على مكونات دقيقة تحتاج إلى بيئة مستقرة. ومع استمرار السخونة، قد يتراجع الأداء أو ترتفع احتمالات الأعطال.
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وينصح باستخدام مشتتات حرارية، خصوصًا مع أقراص PCIe Gen5، وتحسين تدفق الهواء داخل الجهاز.

تراكم الغبار
إهمال تنظيف الحاسوب يؤدي إلى ضعف التهوية وارتفاع الحرارة، ما ينعكس مباشرة على أداء التخزين، وقد يسبب بطئًا في نقل الملفات أو تشغيل النظام.
لذلك يُنصح بتنظيف دوري باستخدام الهواء المضغوط للحفاظ على التبريد.

انقطاع الكهرباء
انقطاع التيار أو تقلب الجهد قد يضر بالبيانات أو المكونات الحساسة.
ويُفضل استخدام واقيات كهربائية أو وحدات طاقة غير منقطعة (UPS)، خاصة أثناء العمل على ملفات مهمة.

امتلاء مساحة التخزين
امتلاء القرص بالكامل يسرّع استهلاك الذاكرة. ويُفضّل ترك 15 إلى 20% مساحة فارغة لتحسين إدارة البيانات وتوزيع الكتابة.

ورغم ذلك، يؤكد الخبراء أن أقراص SSD الحديثة تبقى طويلة العمر، لكن الالتزام بالتبريد الجيد، والتنظيف، والحماية الكهربائية، وترك مساحة كافية، يضمن أداءً أفضل وعمرًا أطول. (آرم نيوز)
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