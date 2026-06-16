إنفيديا تستثمر ملياري دولار لدعم البنية التحتية الأميركية للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Nvidia عن خطط لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال شراكة بقيمة ملياري دولار مع شركة Coherent، وذلك عبر تطوير مصنع في Sherman شمال ولاية .

وسيعمل المصنع على إنتاج مادة تُستخدم في تصنيع أشعة الليزر التي تنقل البيانات بين رقائق الحاسوب، ما يسمح للرقائق بالعمل كنظام موحد يتمتع بقدرة وسرعة وكفاءة أعلى في تشغيل تطبيقات .

وقال شركة إنفيديا، إن "مصانع الذكاء الاصطناعي تمثل البنية التحتية للثورة الصناعية الجديدة"، معتبراً أن التوسع في هذا القطاع يمكن أن يسهم في إحياء التصنيع الأمريكي وخلق فرص عمل جديدة.

وتتوقع شركة Coherent أن يوفر المشروع نحو ألف وظيفة، من بينها أكثر من 550 وظيفة في مجالات التصنيع المتقدم والهندسة والتخصصات التقنية، بدعم من تمويل حكومي حصل عليه المشروع ضمن برامج دعم صناعة الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة في .

وتهدف التوسعة إلى زيادة إنتاج مادة "فوسفيد الإنديوم"، المستخدمة في تصنيع أنظمة ليزر عالية الأداء تساعد على ربط رقائق إنفيديا ببعضها البعض، ما يقلل استهلاك الطاقة بنسبة قد تصل إلى 50% ويخفض تكلفة تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الاستثمار في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط مساعٍ أمريكية لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على التصنيع الخارجي، خاصة في القطاعات التكنولوجية الاستراتيجية.

من جانبه، يرى ، أن قطاع الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الأمريكي، مؤكداً أن ريادة الولايات المتحدة في هذا المجال ستكون عاملاً حاسماً في الحفاظ على تفوقها العالمي خلال السنوات المقبلة.