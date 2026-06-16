تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إنفيديا تستثمر ملياري دولار لدعم البنية التحتية الأميركية للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
16-06-2026 | 23:00
A-
A+
إنفيديا تستثمر ملياري دولار لدعم البنية التحتية الأميركية للذكاء الاصطناعي
إنفيديا تستثمر ملياري دولار لدعم البنية التحتية الأميركية للذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة Nvidia عن خطط لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال شراكة بقيمة ملياري دولار مع شركة Coherent، وذلك عبر تطوير مصنع في Sherman شمال ولاية تكساس.

وسيعمل المصنع على إنتاج مادة تُستخدم في تصنيع أشعة الليزر التي تنقل البيانات بين رقائق الحاسوب، ما يسمح للرقائق بالعمل كنظام موحد يتمتع بقدرة وسرعة وكفاءة أعلى في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال شركة إنفيديا، إن "مصانع الذكاء الاصطناعي تمثل البنية التحتية للثورة الصناعية الجديدة"، معتبراً أن التوسع في هذا القطاع يمكن أن يسهم في إحياء التصنيع الأمريكي وخلق فرص عمل جديدة.

وتتوقع شركة Coherent أن يوفر المشروع نحو ألف وظيفة، من بينها أكثر من 550 وظيفة في مجالات التصنيع المتقدم والهندسة والتخصصات التقنية، بدعم من تمويل حكومي حصل عليه المشروع ضمن برامج دعم صناعة الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة.

وتهدف التوسعة إلى زيادة إنتاج مادة "فوسفيد الإنديوم"، المستخدمة في تصنيع أنظمة ليزر عالية الأداء تساعد على ربط رقائق إنفيديا ببعضها البعض، ما يقلل استهلاك الطاقة بنسبة قد تصل إلى 50% ويخفض تكلفة تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الاستثمار في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط مساعٍ أمريكية لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على التصنيع الخارجي، خاصة في القطاعات التكنولوجية الاستراتيجية.

من جانبه، يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قطاع الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الأمريكي، مؤكداً أن ريادة الولايات المتحدة في هذا المجال ستكون عاملاً حاسماً في الحفاظ على تفوقها العالمي خلال السنوات المقبلة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنفيديا تعتزم استثمار 150 مليار دولار سنوياً في تايوان
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: الصين تعد خطة بقيمة 295 مليار دولار لتمويل تطوير الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفيديا: واشنطن تسمح لـ10 شركات صينية بشراء شريحة الذكاء الاصطناعي H200
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجاز لبناني نال الجائزة الكبرى في الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24

التكنولوجيا المتقدمة

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

دونالد

أمريكي

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:48 | 2026-06-17
Lebanon24
16:30 | 2026-06-16
Lebanon24
14:00 | 2026-06-16
Lebanon24
09:32 | 2026-06-16
Lebanon24
07:19 | 2026-06-16
Lebanon24
04:13 | 2026-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24