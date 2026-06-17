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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تطور تقنية جديدة لإخفاء خط الطي في هواتف Galaxy Z Fold

Lebanon 24
17-06-2026 | 10:02
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سامسونغ تطور تقنية جديدة لإخفاء خط الطي في هواتف Galaxy Z Fold
سامسونغ تطور تقنية جديدة لإخفاء خط الطي في هواتف Galaxy Z Fold photos 0
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تعمل شركة سامسونغ على تطوير تحسينات جديدة في سلسلة هواتفها القابلة للطي galaxy Z Fold، في خطوة تهدف إلى معالجة أحد أبرز العيوب التقنية المتمثل في وضوح خط الطي في منتصف الشاشة.
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وبحسب معلومات مسرّبة، تختبر الشركة تقنية تعتمد على استخدام زجاج أكثر سماكة قليلاً على الشاشة، بهدف تعزيز المتانة وتقليل بروز خط الطي الذي ظل يشكّل نقطة ضعف في الهواتف القابلة للطي.

وتشير التسريبات إلى أن النسخة المقبلة من سلسلة Galaxy Z Fold قد تعتمد طبقة زجاج بسماكة تصل إلى نحو 60 ميكرون، مقارنة بنحو 45 ميكرون في الإصدارات الحالية.

ومن شأن هذه الزيادة في السماكة أن تساهم في توزيع أفضل للضغط الناتج عن عملية الطي، ما قد يقلل بشكل ملحوظ من وضوح التجعد في منتصف الشاشة ويحسن تجربة الاستخدام بشكل عام.

يُعتبر هذا التغيير خطوة مهمة في تطور هواتف سامسونغ القابلة للطي، حيث يشير خبراء الصناعة إلى أن مشكلة التجعد كانت من أبرز العوائق التي تمنع وصول هذه الأجهزة إلى تجربة استخدام شاشة مسطحة بالكامل عند فتح الهاتف.

كما أن تحسين بنية الزجاج قد لا يقتصر فقط على تقليل التجعد، بل قد يساهم أيضاً في تعزيز مقاومة الشاشة للخدوش، وهو ما قد يرفع من عمر الجهاز الافتراضي ويزيد من موثوقيته.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق الهواتف القابلة للطي منافسة متزايدة من شركات مثل أوبو وموتورولا وهونر، إلى جانب ترقب دخول أبل إلى هذا المجال مستقبلاً.

وتعمل جميع هذه الشركات على تطوير تقنيات تقلل أو تلغي تماماً أثر الطي الظاهر في الشاشة.

ويرى محللون أن نجاح سامسونغ في حل هذه المشكلة قد يمنحها أفضلية كبيرة في السوق، خاصة إذا تم دمج التقنية الجديدة مع تحسينات أخرى مثل البطارية والأداء والكاميرا.

إذا صحت هذه التقارير، فقد يمثل الجيل القادم من Galaxy Z Fold نقطة تحول مهمة في تاريخ الهواتف القابلة للطي، حيث تقترب سامسونغ أكثر من تحقيق شاشة قابلة للطي بدون عيوب مرئية تقريباً.

ومع استمرار التطوير السريع في هذا المجال، يبدو أن التجاعيد التي لازمت هذه الأجهزة منذ ظهورها الأول قد تكون في طريقها إلى الاختفاء التدريجي، ما يمهد لعصر جديد من الهواتف الذكية المرنة.
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