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تكنولوجيا وعلوم

ميزات خفية في Google Maps لا يعرفها كثير من السائقين

Lebanon 24
17-06-2026 | 15:13
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ميزات خفية في Google Maps لا يعرفها كثير من السائقين
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في ظل الاعتماد المتزايد على تطبيقات الملاحة أثناء القيادة، يبرز تطبيق Google Maps كأداة أساسية لا غنى عنها، لا يقتصر دوره على تحديد الاتجاهات فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة من الميزات والإيماءات الذكية التي تساعد على تحسين تجربة التنقل وتقليل التشتيت على الطريق.
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وتُعد تطبيقات الملاحة مثل Google Maps من أكثر الأدوات استخداماً أثناء القيادة، إلا أن العديد من السائقين لا يستفيدون من كامل الإمكانات المتقدمة التي يوفرها التطبيق.

ورغم بساطة واجهته، إلا أنه يضم مجموعة من الإيماءات والحركات الذكية المصممة لتسهيل الاستخدام وتعزيز مستوى الأمان أثناء القيادة وتقليل الحاجة للتفاعل المباشر مع الشاشة.


استباق المنعطفات
من أهم الإيماءات المفيدة هي إمكانية تمرير الشاشة داخل مربع الاتجاهات لمعرفة الخطوة التالية في الرحلة.

وهذه الميزة تساعد السائقين على استباق المنعطفات وفهم المسار قبل الوصول إليه، خصوصًا في الطرق المعقدة أو غير المألوفة.

إعادة تمركز الخريطة 
تسمح ميزة إعادة التمركز بإعادة الخريطة فورًا إلى موقع السيارة الحالي بعد التصفح.

وهذه الوظيفة تعتبر ضرورية لتجنب فقدان الاتجاه أثناء القيادة، ويمكن تنفيذها أيضًا عبر الأوامر الصوتية دون لمس الهاتف.

تدوير الخريطة بإصبعين
يمكن للسائقين استخدام إصبعين لتدوير الخريطة وتغيير زاوية العرض.

وهذا يساعد في فهم الاتجاهات بشكل أفضل أو إعادة ضبط عرض الخريطة وفقًا لاتجاه الحركة أو تفضيلات المستخدم.

إضافة توقفات 
يوفر Google Maps إمكانية إضافة توقفات متعددة أثناء القيادة، مثل محطات الوقود أو المطاعم، دون الحاجة إلى إيقاف الملاحة.

هذه الميزة تجعل الرحلات الطويلة أكثر مرونة وسهولة في التخطيط.

الإبلاغ عن الحوادث 
يمكن للسائقين الإبلاغ عن الحوادث أو الازدحام أو العوائق على الطريق بشكل مباشر.

وهذه البيانات تُشارك مع باقي المستخدمين، مما يسهم في تحسين تجربة القيادة الجماعية وتحديث المعلومات لحظيًا.

التحكم بالصوت والتنبيهات
يتيح التطبيق التحكم في الصوت بين التشغيل الكامل أو كتمه أو الاكتفاء بالتنبيهات المهمة فقط.

كما يمكن استخدام الأوامر الصوتية لتقليل الحاجة إلى لمس الشاشة أثناء القيادة.



مشاركة الرحلة
تسمح ميزة مشاركة الرحلة بإرسال الموقع المباشر ووقت الوصول المتوقع إلى الأصدقاء أو العائلة، مما يعزز الأمان ويوفر تحديثات فورية دون تدخل يدوي.

 

تحميل الخرائط 
يمكن تحميل خرائط المناطق مسبقًا واستخدامها دون اتصال بالإنترنت، وهو أمر مهم في المناطق ذات التغطية الضعيفة أو أثناء السفر.

تغيير المسار
يستطيع المستخدم اختيار طرق بديلة تظهر داخل التطبيق أو تعديل المسار حسب حركة المرور، مما يمنح مرونة أكبر أثناء التنقل. 

يذكر أن هذه الإيماءات البسيطة تحول Google Maps من مجرد تطبيق ملاحة إلى مساعد قيادة ذكي يعمل على تحسين السلامة وتقليل التشتت، ويجعل تجربة القيادة أكثر كفاءة وراحة.
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