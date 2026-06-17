تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ثورة جديدة من كوالكوم.. نظارات وسماعات ذكية قد تحل محل الهواتف

Lebanon 24
17-06-2026 | 23:00
A-
A+
ثورة جديدة من كوالكوم.. نظارات وسماعات ذكية قد تحل محل الهواتف
ثورة جديدة من كوالكوم.. نظارات وسماعات ذكية قد تحل محل الهواتف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة "كوالكوم" عن منتجين جديدين في إطار إستراتيجيتها للتحول نحو الجيل التالي من أجهزة الحوسبة، التي يتوقع أن تحل محل الهواتف الذكية.
Advertisement

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كريستيانو آمون، إن "كوالكوم" تعمل على أكثر من 40 جهازاً قابلاً للارتداء يعتمد على الذكاء الاصطناعي، من بينها نظارات ذكية، وسماعات مزودة بكاميرات، ودبابيس، وساعات، في إشارة إلى توسع الشركة في هذا المجال، بحسب موقع "تيك كرانش".

وأطلقت الشركة منصة جديدة باسم "سنابدراغون رياليتي إليت" مخصصة لنظارات الواقع المختلط، إلى جانب حزمة أدوات تطوير باسم "ستارت" تهدف إلى تسريع تطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي، خاصة النظارات الذكية.

وتوفر منصة "سنابدراغون رياليتي إليت" تحسينات في الأداء تصل إلى 60% في المعالج الرسومي، و30% في المعالج المركزي، و160% في معالج الذكاء الاصطناعي، مع قدرة على تشغيل نماذج لغوية متقدمة بسرعة معالجة تصل إلى 45 رمزاً في الثانية.


كما تدعم المنصة دقة عرض تصل إلى 4.4K لكل عين بمعدل 90 إطاراً في الثانية، وتستهدف تشغيل أجهزة الواقع المعزز والواقع المختلط، مثل: النظارات الذكية، وسماعات الرأس.

أما حزمة "ستارت" فتضم شرائح وبرمجيات وأدوات مساعدة، مع تصاميم مرجعية لأجهزة تشمل نظارات مزودة بكاميرا وصوت، وشاشات أحادية وثنائية، بهدف تسهيل دخول الشركات إلى سوق الأجهزة الذكية الجديدة.


غوغل جيميني.. 8 استخدامات قوية تكشف عصر البرمجة بالذكاء الاصطناعي

وأكد آمون أن الشركة ترى أن مستقبل الحوسبة سيتجه نحو أجهزة قابلة للارتداء تكون دائماً مع المستخدم وقادرة على فهم البيئة المحيطة، وتوفير تفاعل مباشر مع مساعدات الذكاء الاصطناعي، ما يفتح الباب أمام تحول كبير في سوق التكنولوجيا.
مواضيع ذات صلة
موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تضرب قطاع الهواتف الذكية في الصين
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تطور نظارات ذكية...تقنيات متقدمة في جهاز واحد
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن نظارات ذكية جديدة… إليكم موعد الإطلاق والسعر
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات ذكية تطيل عمر بطارية سماعات AirPods.. اتبعها!
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

كريستيانو آمون

وقال الرئيس

سنابدراغون

كوالكوم

جيميني

شركة م

بابيس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:41 | 2026-06-18
Lebanon24
02:06 | 2026-06-18
Lebanon24
15:13 | 2026-06-17
Lebanon24
12:05 | 2026-06-17
Lebanon24
11:00 | 2026-06-17
Lebanon24
10:02 | 2026-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24