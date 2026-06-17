ثورة جديدة من كوالكوم.. نظارات وسماعات ذكية قد تحل محل الهواتف

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أعلنت شركة " " عن منتجين جديدين في إطار إستراتيجيتها للتحول نحو الجيل التالي من أجهزة الحوسبة، التي يتوقع أن تحل محل الهواتف الذكية.التنفيذي للشركة ، إن "كوالكوم" تعمل على أكثر من 40 جهازاً قابلاً للارتداء يعتمد على ، من بينها نظارات ذكية، وسماعات مزودة بكاميرات، ودبابيس، وساعات، في إشارة إلى توسع الشركة في هذا المجال، بحسب موقع "تيك كرانش".وأطلقت الشركة منصة جديدة باسم " رياليتي إليت" مخصصة لنظارات الواقع المختلط، إلى جانب حزمة أدوات تطوير باسم "ستارت" تهدف إلى تسريع تطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي، خاصة النظارات الذكية.وتوفر منصة "سنابدراغون رياليتي إليت" تحسينات في الأداء تصل إلى 60% في المعالج الرسومي، و30% في المعالج المركزي، و160% في معالج الذكاء الاصطناعي، مع قدرة على تشغيل نماذج لغوية متقدمة بسرعة معالجة تصل إلى 45 رمزاً في الثانية.كما تدعم المنصة دقة عرض تصل إلى 4.4K لكل عين بمعدل 90 إطاراً في الثانية، وتستهدف تشغيل أجهزة الواقع المعزز والواقع المختلط، مثل: النظارات الذكية، وسماعات الرأس.أما حزمة "ستارت" فتضم شرائح وبرمجيات وأدوات مساعدة، مع تصاميم مرجعية لأجهزة تشمل نظارات مزودة بكاميرا وصوت، وشاشات أحادية وثنائية، بهدف تسهيل دخول الشركات إلى سوق الأجهزة الذكية الجديدة... 8 استخدامات قوية تكشف عصر البرمجة بالذكاء الاصطناعيوأكد أن الشركة ترى أن مستقبل الحوسبة سيتجه نحو أجهزة قابلة للارتداء تكون دائماً مع المستخدم وقادرة على فهم البيئة المحيطة، وتوفير تفاعل مباشر مع مساعدات الذكاء الاصطناعي، ما يفتح الباب أمام تحول كبير في سوق التكنولوجيا.