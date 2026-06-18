إعادة تشغيل هاتفكم أسبوعيا تعزز الأداء والأمان.. خبير يكشف

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كشف رئيس مجلس مكافحة الجرائم التقنية التابع للجنة الأمن الوطنية في بيديروف أن مرة واحدة كل أسبوع على الأقل تساعد في الحفاظ على أدائه وأمانه.ولفت الخبير الروسي إلى أن إعادة تشغيل الهاتف الذكي بصورة دورية لا تسهم فقط في تحسين الأداء، بل تساعد أيضا في تقليل المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني.وفي حديث لقناة RT الروسية، أشار بيديروف إلى أن النظام يراكم أثناء التشغيل المستمر أخطاء مؤقتة وتسريبات في الذاكرة ومشكلات تتعلق بمعالجة البيانات. وأضاف أن إعادة التشغيل المنتظمة تتيح تنظيف الذاكرة العشوائية، وإيقاف العمليات التي تعمل في الخلفية، وإعادة تهيئة برامج تشغيل الأجهزة والاتصالات الشبكية.وأضاف أن هذه العملية قد تسهم كذلك في تعطيل بعض البرمجيات الضارة النشطة، موضحا أن بعض برامج التجسس والإعلانات الخبيثة تعمل من الذاكرة العشوائية من دون أن تُثبت نفسها بشكل عميق داخل نظام الملفات، ما يجعل استمرار عملها أكثر صعوبة بعد إعادة تشغيل الجهاز.وحذر بيديروف من أن عدم إعادة تشغيل الهاتف بانتظام قد يؤدي إلى تراجع الأداء، وظهور مشكلات مثل بطء واجهة الاستخدام، وتعطل التطبيقات، وتأخر تشغيل الكاميرا، وتجمّد لوحة المفاتيح.وأكد أن إعادة التشغيل تساعد أيضا على تفعيل بعض التحديثات الأمنية التي لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إعادة تشغيل الجهاز، مشيرا إلى أن تأخير هذه الخطوة قد يُبقي بعض الثغرات الأمنية مفتوحة لفترة أطول.