الذكاء الاصطناعي يرفع كلفة الهواتف.. وأبل تلوّح بزيادة الأسعار

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، لصحيفة " "، عن خطط الشركة لرفع أسعار منتجاتها لتعويض تداعيات ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين.ولم يكشف كوك، الذي سيسلم قيادة الشركة إلى ، في أيلول، موعد رفع الأسعار أو مقدار الارتفاع، ولا عن المنتجات التي قد تتأثر بذلك.وتشير التقارير إلى أن شركة "أبل" تتجه لإطلاق أول هاتف "آيفون" قابل للطي في أيلول، إلى جانب هاتفي "آيفون 18 برو" و" ".وقال كوك: "للأسف، لا مفر من رفع الأسعار. نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من حدة الزيادات الهائلة في التكاليف التي نتحملها، وقد حاولنا حماية عملائنا من هذه الزيادات، لكن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار".وأجبرت الزيادة الكبيرة في الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على الدخول في منافسة شرسة على الإمدادات المتضائلة للمكونات الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.وحذرت مجموعات تمثل شركات تصنيع السيارات وتجار التجزئة وشركات الإلكترونيات وغيرها في وقت سابق من هذا الشهر من أن الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة قد يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع للمستهلكين في ويؤدي لاضطرابات في سلاسل التوريد.