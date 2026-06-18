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تكنولوجيا وعلوم

ميزات مخفية في أندرويد قد تجعل استخدام هاتفك أكثر سهولة وإنتاجية

Lebanon 24
18-06-2026 | 14:00
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ميزات مخفية في أندرويد قد تجعل استخدام هاتفك أكثر سهولة وإنتاجية
ميزات مخفية في أندرويد قد تجعل استخدام هاتفك أكثر سهولة وإنتاجية photos 0
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يضم نظام أندرويد مجموعة واسعة من الأدوات والميزات المدمجة التي صُممت لتسهيل استخدام الهواتف الذكية وتحسين الإنتاجية، إلا أن كثيراً من المستخدمين لا يستفيدون منها بسبب عدم معرفتهم بوجودها أو لأنها لا تكون مفعلة بشكل افتراضي.

ومن أبرز هذه الميزات خاصية تقسيم الشاشة التي تسمح بتشغيل تطبيقين في الوقت نفسه، ما يتيح للمستخدم متابعة مقطع فيديو أثناء الرد على الرسائل أو تصفح الإنترنت بالتزامن مع تدوين الملاحظات، الأمر الذي يوفر الوقت ويعزز كفاءة استخدام الهاتف.

كما يوفر أندرويد إمكانية التنقل السريع بين التطبيقات المفتوحة عبر الإيماءات أو أزرار التنقل، وهي ميزة تشبه اختصار "Alt + Tab" في أجهزة الكمبيوتر، وتساعد على الانتقال الفوري بين التطبيقات دون الحاجة إلى إعادة فتحها.

وفي مجال الاستخدام اليومي، باتت معظم هواتف أندرويد الحديثة مزودة بـماسح رموز QR مدمج داخل تطبيق الكاميرا، ما يلغي الحاجة إلى تنزيل تطبيقات خارجية، إذ يكفي توجيه الكاميرا نحو الرمز ليتم التعرف عليه تلقائياً وعرض محتواه.

وتدعم بعض الأجهزة أيضاً ميزة النقرة الخلفية التي تسمح بتنفيذ أوامر محددة من خلال النقر على الجهة الخلفية للهاتف، مثل تشغيل المصباح، أو التقاط لقطة شاشة، أو فتح تطبيقات معينة، مع إمكانية تخصيص هذه الوظائف بحسب رغبة المستخدم.

ومن الميزات المفيدة كذلك وضع الضيف، الذي يتيح إنشاء حساب مؤقت للآخرين عند استعارة الهاتف، ما يحافظ على خصوصية البيانات الشخصية ويمنع الوصول إلى الملفات والتطبيقات الخاصة بصاحب الجهاز.

إلى جانب ذلك، يوفر النظام أدوات ذكية أخرى مثل التعرف الفوري على الكلام، وتثبيت التطبيقات لمنع الخروج منها أثناء الاستخدام، فضلاً عن مجموعة من ميزات إمكانية الوصول التي تسهّل التفاعل مع الهاتف وتمنح المستخدم تجربة أكثر مرونة وكفاءة.

ومع استمرار تطور نظام أندرويد، تبقى هذه الأدوات المدمجة من بين أكثر الميزات فائدة، رغم أنها لا تزال غير معروفة لدى شريحة واسعة من المستخدمين.

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