تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تطبيق ذكي يساعد على إدارة استخدام الهاتف

Lebanon 24
18-06-2026 | 23:00
A-
A+
تطبيق ذكي يساعد على إدارة استخدام الهاتف
تطبيق ذكي يساعد على إدارة استخدام الهاتف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أطلق مطوّرون تطبيقًا جديدًا باسم Mivo Scrolling يهدف إلى مساعدة المستخدمين على تقليل عادة التمرير المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تعتمد على الوعي الذاتي بدلًا من الحظر الصارم.

ويعمل التطبيق على تتبّع وقت استخدام الهاتف وتقديم ملخصات يومية عن عادات التصفح، لكنه لا يمنع الاستخدام مباشرة، بل يركز على تنبيه المستخدم أثناء فتح التطبيقات أو أثناء التصفح ليعيد التفكير في سبب استخدامه للهاتف.

ويمكن للمستخدم تحديد فترات محددة للتصفح خلال اليوم، بحيث يخصص وقتًا معينًا لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي. وعند انتهاء الوقت أو خلال التصفح، تظهر رسائل تذكير بسيطة تدعو المستخدم لأخذ استراحة أو التفكير فيما إذا كان استخدامه للهاتف مفيدًا أو مجرد عادة.

وقال مطوّر التطبيق، إن الهدف من التطبيق هو مساعدة المستخدمين على إدراك عاداتهم الرقمية في اللحظة نفسها بدلًا من فرض قيود عليهم بعد الاستخدام.

ويأتي هذا التطبيق ضمن اتجاه متزايد يُعرف باسم “التقنية الهادئة”، والذي يشجع على استخدام أكثر وعيًا وتوازنًا للتكنولوجيا بدلًا من الاستهلاك المفرط.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تطبيق يجبر الطلاب على ترك هواتفهم أثناء الدراسة
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 08:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
OpenAI تخطط لإطلاق هاتف ذكي
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 08:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزات مخفية في أندرويد قد تجعل استخدام هاتفك أكثر سهولة وإنتاجية
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 08:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة جديدة تحوّل هاتف أندرويد إلى مساعد ذكي.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 08:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

دمين

نبيه

الهد

زايد

دارت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:25 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-19
Lebanon24
16:00 | 2026-06-18
Lebanon24
14:00 | 2026-06-18
Lebanon24
08:07 | 2026-06-18
Lebanon24
07:49 | 2026-06-18
Lebanon24
03:41 | 2026-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24