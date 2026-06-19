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تكنولوجيا وعلوم

مُنافسة شرسة بين شركات الذكاء الاصطناعي.. انتقال مطور "جيميناي" إلى OpenAI

Lebanon 24
19-06-2026 | 01:00
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مُنافسة شرسة بين شركات الذكاء الاصطناعي.. انتقال مطور جيميناي إلى OpenAI
مُنافسة شرسة بين شركات الذكاء الاصطناعي.. انتقال مطور جيميناي إلى OpenAI photos 0
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أعلن نائب رئيس الهندسة في غوغل والمشرف المشارك على تطوير نماذج "جيميناي"  نعوم شازير،  مغادرته الشركة للانضمام إلى "أوبن إيه آي".
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ويُعد شازير أحد المؤلفين المشاركين في الورقة البحثية الشهيرة "Attention Is All You Need" الصادرة عام 2017، والتي قدمت بنية "ترانسفورمر" التي أصبحت الأساس الذي تعتمد عليه معظم نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية المستخدمة حالياً، وفقاً لـletsdatascience..

وكشف شازير عن قراره عبر منشور على منصة "إكس" أمس الخميس قائلاً: "يسعدني أن أشارككم أنني سأكون جزءاً من أوبن إيه آي، وأتطلع إلى العمل مع هذا الفريق الاستثنائي. كان قرار الرحيل صعباً، وأنا فخور للغاية بالفريق الرائع في غوغل وبكل ما بنيناه معاً".

من جهتها، قالت غوغل في تصريح لوكالة رويترز إنها "ممتنة لمساهمات نعوم المهمة" خلال فترة عمله بالشركة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه "أوبن إيه آي" لطرح عام محتمل في المستقبل، وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي لاستقطاب المواهب والكوادر القيادية في القطاع.

وانضم شازير إلى غوغل لأول مرة عام 2000، قبل أن يغادرها لاحقاً لقيادة شركة "كاركتر إيه آي" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الحواري، ثم عاد إلى الشركة بموجب اتفاقية الترخيص الموقعة في 2024 ليتولى الإشراف المشترك على تطوير نماذج "غيميناي".

كما نسبت غوغل إليه دوراً محورياً في التقدم الذي حققته "غيميناي" في منافسة النماذج الأخرى المطورة من قبل الشركات المنافسة.
 
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