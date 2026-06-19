غوغل تعزز الرقابة الأبوية في أندرويد بميزات جديدة لحماية الأطفال

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أطلقت غوغل تحديثاً جديداً لأدوات الرقابة الأبوية في نظام أندرويد يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال، ومنح أولياء الأمور تحكماً أكبر في استخدام الأجهزة، ضمن جهودها المستمرة لدعم الاستخدام الرقمي الآمن داخل العائلات.وأعلنت شركة عن توسيع كبير في أدوات الرقابة الأبوية المدمجة في نظام أندرويد، في خطوة تهدف إلى منح أولياء الأمور تحكماً أكبر في استخدام الأطفال للهواتف الذكية.وتأتي هذه التحديثات ضمن نظام أندرويد 17، حيث سيتم دمج ميزات إدارة الوقت والتطبيقات مباشرة داخل إعدادات النظام، ما يجعل التحكم أسهل وأكثر وضوحًا دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية في بعض الحالات. بذلك، تركّز غوغل على دعم العائلات في تحقيق توازن أفضل بين الاستخدام الرقمي والحياة اليومية، خاصة مع تزايد اعتماد الأطفال والمراهقين على الأجهزة المحمولة في الدراسة والترفيه.إدارة وقت الشاشةمن أبرز الإضافات الجديدة إمكانية تحديد حدود يومية لاستخدام الجهاز، بحيث يتوقف الهاتف تلقائياً عند انتهاء الوقت المسموح به. كما يمكن للوالدين إعداد جداول توقف Downtime تُغلق الجهاز خلال فترات محددة مثل وقت النوم أو الدراسة.وتتيح هذه الأدوات أيضاً مرونة إضافية، إذ يمكن منح وقت إضافي بشكل مؤقت بعد انتهاء الحد اليومي عبر إدخال رمز PIN خاص بالوالدين، مما يضمن التحكم الكامل مع الحفاظ على المرونة عند الحاجة.التطبيقاتيتيح التحديث الجديد أيضاً فرض قيود على التطبيقات بشكل فردي، مثل تحديد مدة استخدام كل تطبيق أو حظره بالكامل. كما تم تعزيز أدوات فلترة المحتوى في متجر غوغل ، بحيث يمكن للوالدين اختيار أعلى مستوى تصنيف عمري مسموح به للتنزيلات.إضافة إلى ذلك، توافر إعدادات أندرويد إمكانية حظر المواقع أو تفعيل تصفية المحتوى غير المناسب في متصفحات مثل كروم وبحث غوغل، ما يعزز حماية الأطفال أثناء التصفح.ربط مباشرأكدت غوغل أن هذه الأدوات الجديدة تتكامل مع نظام Family Link، الذي يتيح إدارة أوسع تشمل تحديد موقع الطفل، والموافقة على عمليات الشراء، وإدارة التطبيقات، وحتى وضع المدرسة الذي يحد من استخدام الهاتف أثناء أوقات الدراسة.بيئة أكثر أماناًتأتي هذه الخطوة في ظل منافسة متزايدة بين شركات التكنولوجيا لتقديم أدوات رقابة أبوية أكثر تطوراً، مع التركيز على حماية المستخدمين الأصغر سناً وتقليل الإدمان الرقمي، مع الحفاظ على تجربة استخدام مرنة ومناسبة للعائلة.