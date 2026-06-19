بعد عام من إطلاقها... غوغل توقف أداة برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

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أعلنت إيقاف النسخة المجانية من Gemini Code Assist على GitHub اعتبارًا من 2026، مع استمرار دعم النسخة المخصصة للشركات ضمن خدمات غوغل كلاود.تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى إعادة تقييم منتجات وأدوات التطوير البرمجية في ظل المنافسة المتسارعة والتغير المستمر في احتياجات المستخدمين.وفي هذا السياق، أعلنت شركة غوغل إنهاء دعم النسخة المخصصة للمستخدمين الأفراد من أداة Gemini Code Assist على منصة GitHub، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو التركيز على الحلول الموجهة للشركات والمؤسسات، مع استمرار تطوير خدماتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمطورين المحترفين.نهاية مبكرةكشفت غوغل عن خططها لإيقاف النسخة الاستهلاكية من أداة Gemini Code Assist for GitHub، وهي الخدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المطورين في مراجعة الأكواد البرمجية وتحليل طلبات الدمج Pull Requests وتقديم اقتراحات لتحسين جودة البرمجيات. وبدأت عملية إيقاف الخدمة رسميًا في 18 حزيران 2026، على أن يتم إغلاقها بالكامل في 17 تموز 2026.يذكر أنه عند إطلاقها في عام 2025، استهدفت الأداة فئات واسعة من المستخدمين، من بينهم الطلاب والمطورون المستقلون وأصحاب المشاريع الناشئة. وقد أتاحت لهم الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في مراجعة الأكواد البرمجية تلقائيًا، وتقديم ملخصات للتعديلات البرمجية، إضافة إلى اقتراح تحسينات تساعد على تسريع عمليات التطوير. كما وفرت إمكانية إنشاء أدلة أسلوب مخصصة تلتزم بها الأداة أثناء مراجعة التعليمات البرمجية.ما الذي سيتغير؟بحسب غوغل، لن يتمكن المستخدمون الجدد من تثبيت النسخة الاستهلاكية من التطبيق بعد بدء مرحلة الإيقاف. أما المستخدمون الحاليون فسيستمرون في استخدام الخدمة لفترة انتقالية قصيرة قبل أن تتوقف جميع أنشطة مراجعة الأكواد التي تنفذها الأداة بشكل نهائي في منتصف تموز المقبل.وفي المقابل، أكدت الشركة أن القرار لا يشمل النسخة الخاصة بالمؤسسات، والتي ستواصل العمل بشكل طبيعي ضمن خدمات غوغل كلاود. ويرى مراقبون أن القرار يعكس توجهًا متزايدًا لدى غوغل نحو تعزيز الخدمات المدفوعة والموجهة لقطاع الأعمال، خاصة مع ارتفاع تكاليف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.وتُعد النسخة المؤسسية من Gemini Code Assist جزءًا من استراتيجية الشركة لتقديم أدوات تطوير متكاملة للشركات التي تحتاج إلى مراجعات برمجية أكثر تقدمًا وإدارة مركزية للفرق البرمجية.استمرار المنافسةيأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه سوق أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي منافسة قوية بين عدد من الشركات، أبرزها GitHub Copilot ومنتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى الموجهة للمطورين.وبينما تختفي النسخة المجانية من Gemini Code Assist على GitHub بعد فترة قصيرة نسبيًا من إطلاقها، يبدو أن غوغل ستواصل الاستثمار في الحلول الاحترافية التي تستهدف المؤسسات الكبرى، في محاولة لتعزيز حضورها في قطاع تطوير البرمجيات المعتمد على الذكاء الاصطناعي.