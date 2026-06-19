لمستخدمي ChatGPT.. استخدموا هذه الحيلة بحال فقدان بعض التفاصيل أثناء المحادثات الطويلة

Advertisement

كشف تقرير تقني مؤخرا أن روبوتات الدردشة المعتمدة على مثل ChatGPT وClaude وGemini، قد تواجه صعوبة في الاحتفاظ بجميع تفاصيل المحادثات الطويلة، وذلك نتيجة القيود المرتبطة بما يُعرف بـ"نافذة السياق" التي تحدد كمية المعلومات التي يستطيع النموذج معالجتها وتذكرها في الوقت نفسه.ولفت التقرير إلى أنه مع استمرار المستخدم في إضافة المزيد من الرسائل إلى المحادثة، تبدأ أقدم التفاصيل بالخروج تدريجياً من نطاق الذاكرة المتاحة للنموذج، ما يؤدي إلى فقدان بعض المعلومات أو تجاهلها أثناء متابعة الحوار.وبحسب التقرير، تعتمد بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي على آليات داخلية لضغط المحادثات الطويلة وإعادة تلخيصها تلقائياً عندما تقترب من الحد للسياق المتاح.فعلى سبيل المثال، قد يقوم نموذج Claude بإيقاف المحادثة مؤقتاً لإعادة تنظيم المعلومات واختصارها. ورغم هذه الحلول، لا يستطيع المستخدم دائماً معرفة التوقيت الذي سيقرر فيه النظام ضغط المحادثة أو حذف بعض التفاصيل القديمة، كما أن التطبيقات الشائعة لا توفر في معظم الأحيان خياراً واضحاً يتيح للمستخدم تنفيذ هذه العملية يدوياً.ويقترح التقرير استخدام أسلوب بسيط قبل الانتقال إلى محادثة جديدة، وذلك من خلال مطالبة الذكاء الاصطناعي بإعداد "ملخص تسليم" يحتوي على أهم عناصر السابق.ويُنصح باستخدام طلب يتضمن تحديد الهدف الأساسي للمحادثة، والقرارات التي تم اتخاذها، والمعلومات التي قد يخطئ النموذج في استنتاجها إذا بدأ من الصفر، إضافة إلى الخطوة التالية المطلوبة لاستكمال العمل.ويخلص التقرير إلى أن هذه الطريقة أكثر فعالية من مجرد طلب ملخص عام للمحادثة، لأنها تركز على المعلومات الجوهرية وتحافظ على السياق المطلوب دون فقدان التفاصيل المهمة.