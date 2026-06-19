تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي ChatGPT.. استخدموا هذه الحيلة بحال فقدان بعض التفاصيل أثناء المحادثات الطويلة

Lebanon 24
19-06-2026 | 23:00
A-
A+
لمستخدمي ChatGPT.. استخدموا هذه الحيلة بحال فقدان بعض التفاصيل أثناء المحادثات الطويلة
لمستخدمي ChatGPT.. استخدموا هذه الحيلة بحال فقدان بعض التفاصيل أثناء المحادثات الطويلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير تقني مؤخرا أن روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude  وGemini، قد تواجه صعوبة في الاحتفاظ بجميع تفاصيل المحادثات الطويلة، وذلك نتيجة القيود المرتبطة بما يُعرف بـ"نافذة السياق" التي تحدد كمية المعلومات التي يستطيع النموذج معالجتها وتذكرها في الوقت نفسه.
Advertisement

 ولفت التقرير إلى أنه مع استمرار المستخدم في إضافة المزيد من الرسائل إلى المحادثة، تبدأ أقدم التفاصيل بالخروج تدريجياً من نطاق الذاكرة المتاحة للنموذج، ما يؤدي إلى فقدان بعض المعلومات أو تجاهلها أثناء متابعة الحوار.

وبحسب التقرير، تعتمد بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي على آليات داخلية لضغط المحادثات الطويلة وإعادة تلخيصها تلقائياً عندما تقترب من الحد الأقصى للسياق المتاح.

فعلى سبيل المثال، قد يقوم نموذج Claude بإيقاف المحادثة مؤقتاً لإعادة تنظيم المعلومات واختصارها. ورغم هذه الحلول، لا يستطيع المستخدم دائماً معرفة التوقيت الذي سيقرر فيه النظام ضغط المحادثة أو حذف بعض التفاصيل القديمة، كما أن التطبيقات الشائعة لا توفر في معظم الأحيان خياراً واضحاً يتيح للمستخدم تنفيذ هذه العملية يدوياً.

ويقترح التقرير استخدام أسلوب بسيط قبل الانتقال إلى محادثة جديدة، وذلك من خلال مطالبة الذكاء الاصطناعي بإعداد "ملخص تسليم" يحتوي على أهم عناصر النقاش السابق.

ويُنصح باستخدام طلب يتضمن تحديد الهدف الأساسي للمحادثة، والقرارات التي تم اتخاذها، والمعلومات التي قد يخطئ النموذج في استنتاجها إذا بدأ من الصفر، إضافة إلى الخطوة التالية المطلوبة لاستكمال العمل.

ويخلص التقرير إلى أن هذه الطريقة أكثر فعالية من مجرد طلب ملخص عام للمحادثة، لأنها تركز على المعلومات الجوهرية وتحافظ على السياق المطلوب دون فقدان التفاصيل المهمة.
 
مواضيع ذات صلة
"أوبن آي" تطلق ميزة الذاكرة لـ "ChatGPT" لحفظ تفاصيل محادثات المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ChatGPT يتجاوز مليار مستخدم نشط شهرياً
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الشعر القصير أم الطويل؟ حيلة هندسية تمنحكِ الإجابة المثالية
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يشرح حدود الذاكرة.. كيف يتعامل ChatGPT مع المحادثات الطويلة؟
lebanon 24
Lebanon24
20/06/2026 11:11:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الأقصى

النقاش

الطويل

روبوت

ساسي

الهد

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-20
Lebanon24
01:00 | 2026-06-20
Lebanon24
12:22 | 2026-06-19
Lebanon24
10:14 | 2026-06-19
Lebanon24
07:30 | 2026-06-19
Lebanon24
04:12 | 2026-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24