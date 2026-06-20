آبل تعزز تطبيق الصور بالذكاء الاصطناعي في iOS 27.. إليكم التفاصيل

Advertisement

بهدف تطوير تجربة تحرير الصور وتنظيمها ومشاركتها، أعلنت شركة آبل عن مجموعة واسعة من التحسينات الجديدة في تطبيق "الصور" ضمن نظام التشغيل iOS 27 بالاعتماد على قدرات الجديدة التي توفرها الشركة هذا العام عبر منصة "Apple Intelligence".ويعتمد نظام iOS 27 على تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لآبل لتقديم 3 أدوات متقدمة لتحرير الصور، من بينها نسخة مطوّرة بشكل كبير من أداة إزالة العناصر غير المرغوب فيها (Clean Up).وتتيح أداة "Extend" للمستخدمين توسيع إطار الصورة تلقائيًا وإضافة محتوى جديد متوافق مع المشهد الأصلي، بما يساعد في تعديل نسبة الأبعاد أو تصحيح الأفق دون فقدان العناصر الأساسية في الصورة.أما أداة "Reframe" فتعتمد على نماذج مكانية متقدمة مستوحاة من تقنيات نظارة “Apple Vision Pro”، حيث تسمح بإعادة ضبط زاوية المشهد داخل الصورة بعد التقاطها، مع معاينة فورية للتغييرات وكأن الكاميرا أُعيد تموضعها أثناء التصوير.وأدخلت آبل تحديثات جوهرية على ميزة الألبومات المشتركة عبر iCloud في iOS 27، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات، مع إضافة مجموعة من التحسينات التي تسهّل مشاركة المحتوى بين المستخدمين.وتشمل هذه التحسينات دعم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بالدقة الكاملة، وإتاحة مشاركة الألبومات مع مستخدمي أنظمة " " و"أندرويد"، إضافة إلى إمكانية التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية، وتسهيل حفظ الصور، وتحديد تاريخ انتهاء صلاحية الألبومات، ومنح صلاحيات إضافية للمشاركين.وأضافت آبل مجموعتين جديدتين ضمن قسم الأدوات المساعدة في التطبيق؛ الأولى تحمل اسم "التقطتها بنفسي"، وتعرض فقط الصور التي التقطها المستخدم شخصيًا مع استبعاد لقطات الشاشة والصور المحفوظة من مصادر أخرى.أما "وثائق الهوية"، فتعتمد على تحليل مكتبة الصور لاكتشاف المستندات المهمة تلقائيًا، مثل جوازات السفر ورخص القيادة، وعرضها في مكان مخصص يسهل الوصول إليه.كما أصبح بإمكان المستخدمين إضافة كلمات مفتاحية إلى الصور لتحسين عمليات البحث والتنظيم مستقبلًا، إلى جانب تحسينات عامة على إدارة الألبومات.(إرم نيوز)