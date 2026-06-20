مزايا جديدة في تطبيق الصور في نظام "iOS 27".. ما هي؟

كشفت شركة آبل عن مجموعة كبيرة من التحسينات لتطبيق "الصور" ضمن نظام التشغيل الجديد iOS 27، بهدف تطوير تجربة تحرير الصور وتنظيمها ومشاركتها بالاعتماد على قدرات الجديدة التي تقدمها الشركة هذا العام.

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ومع أن التحديث لا يتضمن تغييرات جذرية في تصميم التطبيق، فإنه يجلب عددًا من المزايا التي تعد من كُبرى الإضافات التي شهدها تطبيق الصور خلال السنوات الأخيرة.





ويعتمد iOS 27 على منصة الذكاء الاصطناعي التابعة لآبل المعروفة باسم "Apple Intelligence" لتقديم ثلاث أدوات متقدمة لتحرير الصور، منها نسخة محسنة بنحو كبير من أداة إزالة العناصر غير المرغوب فيها (Clean Up). ومع أن التحديث لا يتضمن تغييرات جذرية في تصميم التطبيق، فإنه يجلب عددًا من المزايا التي تعد من كُبرى الإضافات التي شهدها تطبيق الصور خلال السنوات الأخيرة.ويعتمد iOS 27 على منصة الذكاء الاصطناعي التابعة لآبل المعروفة باسم "Apple Intelligence" لتقديم ثلاث أدوات متقدمة لتحرير الصور، منها نسخة محسنة بنحو كبير من أداة إزالة العناصر غير المرغوب فيها (Clean Up).





وتتيح أداة "التمديد Extend" للمستخدمين توسيع إطار الصورة تلقائيًا، وإضافة محتوى جديد يتوافق مع المشهد الأصلي، مما يساعد في تعديل نسبة الأبعاد أو تصحيح الأفق المائل دون فقدان أي عناصر مهمة.





أما أداة "Reframe" فهي تستخدم نماذج مكانية متطورة مستوحاة من تقنيات نظارة "آبل فيجن برو"، إذ يمكن للمستخدم إعادة ضبط زاوية المشهد داخل الصورة بعد التقاطها، مع معاينة التغييرات بنحو فوري، وكأن الكاميرا أُعيد تموضعها في أثناء التصوير.





تحديثات كبيرة للألبومات المشتركة عبر iCloud



وأجرت آبل أول تحديثات جوهرية منذ سنوات على ميزة الألبومات المشتركة عبر "آي كلاود" مع تحديث iOS 27، مضيفةً مجموعة من المزايا الجديدة التي تسهل مشاركة المحتوى بين المستخدمين.





وتشمل التحسينات دعم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بالدقة الكاملة، وإمكانية مشاركة الألبومات مع مستخدمي أنظمة وأندرويد، بالإضافة إلى التفاعل باستخدام أي رمز تعبيري، وتسهيل حفظ الصور، وتحديد تاريخ انتهاء صلاحية الألبومات المشتركة، ومنح صلاحيات إضافية للمشاركين.





أدوات تنظيم وتصنيف أكثر ذكاءً



أضافت آبل مجموعتين جديدتين داخل قسم الأدوات المساعدة في التطبيق، الأولى تحمل اسم "التقطتها بنفسي"، وتعرض فقط الصور التي التقطها المستخدم شخصيًا، مع استبعاد لقطات الشاشة والصور المحفوظة من مصادر أخرى.





أما فتسمى "وثائق الهوية"، وهي تعتمد على تحليل مكتبة الصور للعثور تلقائيًا على المستندات المهمة، مثل جوازات السفر ورخص القيادة وعرضها في مكان واحد يسهل الوصول إليه.





أدوات تنظيم وتصنيف أكثر ذكاءً



وأصبح بإمكان المستخدمين إضافة كلمات مفتاحية إلى الصور لتسهيل البحث والتنظيم مستقبلًا، بالإضافة إلى التحسينات العامة التي أدخلتها الشركة على إدارة الألبومات.





تحسينات على عروض الشرائح



حصلت ميزة عروض الشرائح (Slideshows) على خيارات تخصيص جديدة تسمح للمستخدمين بتغيير تأثيرات الانتقال بين الصور، وتحديد مدة بالكامل أو مدة ظهور كل صورة بنحو منفصل.





وأصبح بالإمكان أيضاً حفظ أي عرض شرائح مباشرة كملف فيديو بضغطة واحدة، مما يسهل مشاركته عبر التطبيقات المختلفة أو الاحتفاظ به كذكرى رقمية.