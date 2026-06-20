"أدوبي" تكشف عن تحديثات جديدة لمنصة "Firefly".. ماذا تتضمن؟

كشفت شركة أدوبي عن تحديثات جديدة لمنصة Firefly AI Assistant، تتضمن إدماج المساعد الذكي مباشرة في عدد من تطبيقاتها الإبداعية Creative Cloud، بهدف تسريع إنجاز المهام وتعزيز الإنتاجية للمبدعين.

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وكانت أدوبي قد أعلنت في وقت سابق من العام عن Firefly AI Assistant كوكيل ذكي قادر على تنفيذ مهام متعددة الخطوات عبر تطبيقات الشركة المختلفة نيابةً عن المستخدمين. وأما التحديث الجديد فيركز على تحسين قدرة المساعد على الاحتفاظ بسياق العمل واستمراريته عبر المشاريع المختلفة.





ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة “العناصر Elements”، التي تتيح للمستخدمين حفظ الشخصيات والعناصر والأماكن والكائنات التي أُنشئت سابقًا عبر الذكاء الاصطناعي، وإعادة استخدامها في المشاريع المستقبلية. وترى أدوبي أن هذه الميزة سوف تساعد في الحفاظ على الاتساق البصري والسردي عبر الحملات التسويقية والمشاريع الإبداعية الممتدة.





وأضافت الشركة إمكانية تنظيم الأصول الرقمية والمحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي ضمن مجموعات مشاريع، مما يسهل العودة إلى الأعمال السابقة واستكمالها في أي وقت.





مهارات جديدة للمساعد الذكي



كذلك، وسّعت أدوبي نطاق المهارات الإبداعية التي يمكن لمساعدها Firefly AI Assistant تنفيذها، إذ أصبح بإمكانه المساعدة في بناء الهوية البصرية للعلامات التجارية، مع الحفاظ على عناصر التصميم الأساسية، مثل الشعارات والألوان وأنماط التصميم.





ومن القدرات الجديدة أيضًا إنشاء نسخة أولية من مقاطع الفيديو اعتمادًا على عدة لقطات مختلفة، بالإضافة إلى إنتاج مقاطع فيديو انطلاقًا من لقطات القصص المصورة (Storyboards) لتسريع عمليات الإنتاج المرئي.





وبدأت أدوبي دمج Firefly AI Assistant مباشرة في برامجها الإبداعية، وتشمل المرحلة الأولى برامج مثل Adobe Premiere Pro و Adobe Photoshop و Adobe Illustrator و Adobe InDesign و Frame.io.

وبدأت أدوبي دمج Firefly AI Assistant مباشرة في برامجها الإبداعية، وتشمل المرحلة الأولى برامج مثل Adobe Premiere Pro و Adobe Photoshop و Adobe Illustrator و Adobe InDesign و Frame.io.



وسيتوفر المساعد عبر شريط جانبي مدمج داخل هذه التطبيقات، مما يمنح المستخدمين وسيلة مباشرة للتفاعل معه دون الحاجة إلى الانتقال بين البرامج المختلفة.



وأكدت أدوبي أن الهدف من المساعد ليس استبدال المبدعين أو تنفيذ كافة مراحل العمل بالكامل، بل تخفيف الأعباء الناتجة عن المهام المتكررة والمستهلكة للوقت. وخلال عرض توضيحي، استخدم أحد موظفي الشركة المساعد داخل Illustrator لإعادة توزيع مئات الدوائر بأحجام وألوان مختلفة بنحو عشوائي، وهي مهمة كان من الممكن تنفيذها يدويًا لكنها كانت ستتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.





وأوضحت الشركة أن المساعد يستطيع شرح كيفية تنفيذ بعض المهام، لكنه لا يعمل كوكلاء الاستخدام الكامل للحاسوب القادرين على المؤشر أو تنفيذ الخطوات تلقائيًا أمام المستخدم. وبدلًا من ذلك، تركز أدوبي على تمكين المصممين والمبدعين من تخصيص وقت أكبر لاتخاذ القرارات الإبداعية الأخرى.