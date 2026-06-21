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تكنولوجيا وعلوم

هاتف بمواصفات ممتازة.. Sharp تعود للمنافسة

Lebanon 24
21-06-2026 | 10:29
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هاتف بمواصفات ممتازة.. Sharp تعود للمنافسة
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بدأت Sharp بالترويج لهاتفها الذكي الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الهواتف الذكية.
 
وحصل هاتف Aquos R11 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (156/74/8.9) ملم، وزنه 195 غ.

شاشته أتت PRO IGZO LTPO OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 240 هيرتز، كثافتها 396 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 3600 nits، ودعمت بتقنيات HDR وDolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور.
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ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 825، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256/512 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+38.5) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.

دعمته Sharp أيضا بمنفذ Nano-SIMوتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 36 واط. (روسيا اليوم) 
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