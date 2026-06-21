هاتف بمواصفات ممتازة.. Sharp تعود للمنافسة

بدأت Sharp بالترويج لهاتفها الذكي الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الهواتف الذكية.

وحصل هاتف Aquos R11 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (156/74/8.9) ملم، وزنه 195 غ.



شاشته أتت PRO IGZO LTPO OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 240 هيرتز، كثافتها 396 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 3600 nits، ودعمت بتقنيات HDR وDolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور.

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ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 825، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+38.5) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.



دعمته Sharp أيضا بمنفذ Nano-SIMوتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 36 واط. (روسيا اليوم)