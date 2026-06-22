"حبة فول سوداني" تتمايل في الفضاء.. اكتشاف غريب لمركبة ناسا

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وبحسب صحيفة "The Independent"، توصّل باحثون في معهد "Southwest Research Institute" إلى هذا الاكتشاف باستخدام مركبة "Lucy" التابعة لوكالة " "، التي حلّقت قرب الكويكب في 20 نيسان 2025.وقال سيموني ماركي، نائب الباحث في مهمة "Lucy" والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن الصور التي التقطتها المركبة أكدت الشكل للكويكب، والذي كانت تلسكوبات أرضية قد لمّحت إليه سابقاً.وأوضح أن التحليق القريب كشف أن الكويكب، الذي يبلغ قطره نحو نصف ميل، يشبه حبة فول سوداني، إذ يتكوّن من فصّين متصلين بمنطقة أضيق تشبه العنق.ولم يكن الشكل وحده مفاجئاً. فقد أظهرت البيانات أن "دونالدجوهانسون" لا يدور بثبات مثل كثير من الأجسام الفضائية، بل يتحرك بطريقة متمايلة، في ما يعرف علمياً بالدوران غير المنتظم حول أكثر من محور.كما عثر العلماء على معادن طينية غنية بالحديد، يُعتقد أنها تشكلت قرب ماء سائل. وتشير هذه العلامات إلى أن الكويكب قد يكون مكوّناً من بقايا جسم أكبر غني بالكربون والماء، تحطم قبل نحو 155 مليون سنة نتيجة اصطدام في حزام الكويكبات الرئيسي.ويحمل هذا التحليق أهمية إضافية، لأنه كان بمثابة اختبار عملي لمركبة "Lucy" قبل مهمتها الأساسية قرب كويكبات طروادة، وهي مجموعتان من الأجسام القديمة التي تتحرك حول الشمس في مدار قريب من كوكب المشتري.ويأمل العلماء أن تساعد دراسة هذه الكويكبات في فهم المراحل الأولى من تشكل النظام الشمسي، لأنها تُعد من الأجسام القديمة التي بقيت محفوظة منذ نشأتها.وقال ماركي إن المرور قرب "دونالدجوهانسون" منح الفريق فرصة لاختبار الأجهزة والإجراءات قبل الوصول إلى كويكبات طروادة. وأضاف أن دراسة تلك الأجسام، التي تختلف في تاريخها وتركيبها عن كويكبات أخرى، قد تدفع العلماء إلى إعادة النظر في بعض الأفكار المتعلقة بكيفية تشكل النظام الشمسي.ونُشرت نتائج الدراسة في ورقة علمية بعنوان "تحليق Lucy قرب دونالدجوهانسون: كويكب ذو فصّين ودوران متمايل"، في مجلة "Science".وبذلك، لا يقدم "دونالدجوهانسون" مجرد صورة طريفة لجسم يشبه الفول السوداني في الفضاء، بل يمنح العلماء قطعة جديدة من أحجية أوسع: كيف تشكلت الكواكب والكويكبات، وكيف حملت بعض الأجسام القديمة آثار الماء والكربون منذ بدايات النظام الشمسي؟