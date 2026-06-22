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تكنولوجيا وعلوم

"Google Messages" يهيمن على أندرويد.. 89% يفضلونه على التطبيقات الأخرى

Lebanon 24
22-06-2026 | 04:19
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Google Messages يهيمن على أندرويد.. 89% يفضلونه على التطبيقات الأخرى
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يبدو أن تطبيق "Google Messages" بات الخيار شبه الافتراضي لمستخدمي هواتف أندرويد، ليس فقط لأنه يأتي مثبتاً مسبقاً على كثير من الأجهزة، بل لأنه يواصل إضافة ميزات عملية تعزز سهولة الاستخدام والخصوصية.

وبحسب موقع "PhoneArena"، أظهر استطلاع بين مستخدمي أندرويد أن 89.39% منهم يستخدمون تطبيق "Google Messages" بدلاً من تطبيقات المراسلة الأخرى.
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وجاءت هذه النتيجة في وقت يواصل فيه التطبيق الحصول على ميزات جديدة، من بينها ميزة "Tap to draft"، التي تسمح للمستخدم بتعديل أحد الردود السريعة المقترحة قبل إرساله. وبدلاً من أن يؤدي الضغط على الرد الذكي إلى إرساله فوراً، يوضع النص أولاً في خانة الكتابة، ما يمنح المستخدم فرصة لمراجعته أو تعديله.

وتُعد هذه الميزة مفيدة خصوصاً لمن يعتمدون على الردود الذكية، لكنها تقلل خطر إرسال رد غير مناسب أو غير مكتمل بمجرد لمسة سريعة.

وفي الاستطلاع نفسه، قال نحو 6% من المشاركين إنهم يستخدمون تطبيقات مراسلة تابعة لجهات خارجية، سواء كانت مثبتة مسبقاً على بعض الهواتف أو محمّلة من متجر "Google Play". أما تطبيقات المراسلة التي توفرها شركات الاتصالات، فحصلت على أقل من 5% من الأصوات.

ويرى التقرير أن هذه الهيمنة منطقية إلى حد كبير. فتطبيق "Google Messages" يأتي مثبتاً ومندمجاً جيداً في معظم هواتف أندرويد، ما يجعله الخيار الطبيعي لكثير من المستخدمين الذين لا يفكرون أصلاً في البحث عن بديل.

كما أن ارتباط التطبيق بخدمات غوغل يمنحه أفضلية إضافية، سواء من ناحية المزامنة بين الأجهزة، أو سهولة الانتقال من هاتف إلى آخر، أو التكامل مع ميزات حديثة مثل الردود الذكية وخدمات الذكاء الاصطناعي.

ويشير التقرير إلى أن المستخدمين ينجذبون أيضاً إلى فكرة وجود كل شيء ضمن منظومة واحدة. فكما يفضل كثيرون تسجيل الدخول إلى المواقع بحساب غوغل بدلاً من إنشاء حساب جديد، يجد مستخدمو أندرويد راحة في إبقاء الرسائل ضمن بيئة غوغل نفسها.

ومع استمرار إضافة ميزات مثل "Tap to draft"، يبدو أن "Google Messages" لا يكتفي بكونه التطبيق الافتراضي على أندرويد، بل يعمل على ترسيخ موقعه كخيار يصعب على معظم المستخدمين التخلي عنه.
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