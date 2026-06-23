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تكنولوجيا وعلوم

تعيين مؤسس “CRED” رئيسًا تنفيذيًا لتطبيق واتساب

Lebanon 24
23-06-2026 | 01:30
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تعيين مؤسس “CRED” رئيسًا تنفيذيًا لتطبيق واتساب
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أفاد الرئيس التنفيذي الحالي لتطبيق واتساب، ويل كاثكارت، في منشور على منصة إكس، بأن كونال شاه، مؤسس شركة CRED الهندية للتكنولوجيا المالية، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي الجديد للتطبيق المملوك لشركة ميتا.

ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان "CRED" عن نيتها جمع حوالي 900 مليون دولار من "ميتا".

يمنح هذا الاستثمار شركة ميتا حصة تقارب 20% في شركة "CRED"، التي تُشغّل تطبيقًا يُكافئ العملاء على سداد فواتير بطاقات الائتمان في الوقت المحدد، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية Business".

ووفقًا لبيان صحفي، تُقدّر قيمة الشركة حاليًا بـ 4.5 مليار دولار بعد هذه الاستثمارات.

وأدار كاثكارت خدمة المراسلة الشهيرة لنحو سبع سنوات. وسيبقى كاثكارت، الذي تضاعف عدد مستخدمي واتساب خلال فترة إدارته، في ميتا، لكنه سينتقل إلى دور جديد يستخدم فيه أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات ومنتجات للمستهلكين.

يمثل هذا الاستثمار فصلًا جديدًا لتطبيق واتساب، أحد أكبر منصات المراسلة في العالم.

وقد حقق التطبيق نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، متجاوزًا 3 مليارات مستخدم شهريًا بحلول عام 2025، على الرغم من أنه لا يزال في المراحل الأولى من تطوير العديد من خطوط الأعمال الجديدة، بما في ذلك الإعلانات والاشتراكات.

وسيقع على عاتق شاه، مؤسس شركة "Cred" البالغ من العمر 47 عامًا، مسؤولية تطوير مصادر الإيرادات هذه، بالإضافة إلى دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في واتساب.

وقد تم استقطاب شاه من قبل كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في شركة ميتا، الذي كان يبحث عن رائد أعمال من بلد يتمتع فيه واتساب بحضور قوي.

ووصف كوكس شاه بأنه "أحد أكثر رواد الأعمال احترامًا في الهند، ومفكر جاد، وشخص رائع"، وفقًا لبيان صادر عن متحدث باسم "ميتا".

وأضاف المتحدث أن شاه يقيم حاليًا في بنغالور، لكنه سينتقل إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو للعمل من المقر الرئيسي لشركة ميتا في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.

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