GLM-5.2.. خطوة جديدة نحو وكلاء ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية

كشفت شركة Z.ai عن نموذجها الجديد GLM-5.2 في خطوة تعكس تصاعد المنافسة العالمية في مجال ، مع تركيز خاص على تطوير قدرات البرمجة وتعزيز أداء الوكلاء الأذكياء.

ويهدف النموذج الجديد إلى توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام المعقدة وأتمتة العمليات، بما يلبي احتياجات المطورين والشركات الساعية إلى حلول أكثر كفاءة ومرونة.

وأوضحت الشركة أن GLM-5.2 صُمم لدعم الوكلاء الأذكياء (AI Agents)، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ مجموعة من المهام بشكل مستقل، مثل كتابة الأكواد البرمجية، واستخدام الأدوات الرقمية المختلفة، والتفاعل مع البيئات التقنية لإنجاز الأعمال بأقل تدخل بشري ممكن.

وأضافت أن النموذج يعتمد على بنية متطورة تمنحه قدرة أكبر على التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات، ما يجعله مناسباً لتطوير تطبيقات تعتمد على التشغيل الذاتي وسير العمل المتسلسل.

وفي مجال البرمجة، يتمتع GLM-5.2 بقدرات محسّنة تتيح له كتابة الأكواد البرمجية وتصحيح الأخطاء وفهم المشاريع التقنية المعقدة بكفاءة أعلى من الإصدارات السابقة، إلى جانب تحسين تعامله مع أدوات التطوير المختلفة، الأمر الذي يسهم في تسريع إنجاز المهام ورفع إنتاجية المطورين.

ويستهدف النموذج المطورين العاملين في بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المؤسسات التي تسعى إلى دمج الوكلاء الأذكياء ضمن عملياتها التشغيلية.

ويأتي إطلاق GLM-5.2 في وقت تشهد فيه صناعة الذكاء الاصطناعي منافسة متزايدة بين لتطوير نماذج أكثر قدرة على التفكير واستخدام الأدوات وتنفيذ المهام بصورة مستقلة، في إطار التحول من النماذج الحوارية التقليدية إلى أنظمة رقمية أكثر تطوراً واستقلالية.

وترى الشركة أن الإصدار الجديد يشكل خطوة إضافية نحو بناء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر فاعلية، مع التركيز على تمكين المطورين من ابتكار تطبيقات متقدمة خلال المرحلة المقبلة.