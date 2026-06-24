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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تطلق أسرع وحدة تخزين للهواتف.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-06-2026 | 00:35
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سامسونغ تطلق أسرع وحدة تخزين للهواتف.. إليكم التفاصيل
سامسونغ تطلق أسرع وحدة تخزين للهواتف.. إليكم التفاصيل photos 0
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طوّرت شركة سامسونغ جيلا جديدا من وحدات التخزين المحمولة "UFS 5.0"، بسرعات نقل بيانات تصل إلى 10.8 غيغابت في الثانية، وذكبهدف تعزيز أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعمل محليًا عبر الهواتف والأجهزة الذكية دون الحاجة إلى الاعتماد المستمر على الخدمات السحابية.
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وأشارت الشركة إلى ان التقنية الجديدة تُعد نقلة نوعية في أداء التخزين، إذ تضاعفت سرعات القراءة والكتابة مقارنةً بمعيار "UFS 4.1" الحالي، مما يتيح معالجة أسرع للنماذج الذكية وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة أعلى عبر الأجهزة المحمولة.

وأوضح رئيس تخطيط منتجات الذاكرة في سامسونغ إلكترونيكس، جانغ سوك تشوي، أن عصر الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة يجعل وحدات التخزين عنصرًا أساسيًا في تشكيل تجربة المستخدم، مشيرًا إلى أن نجاح الشركة في تطوير أول منتج معتمد على UFS 5.0 يضع معيارًا جديدًا للتخزين المحمول، ويدعم الجيل المقبل من المنصات الذكية.

وبحسب سامسونغ، فإن وحدات UFS 5.0 تعتمد على أحدث معايير واجهات الذاكرة المدمجة من منظمة "JEDEC"، وتوفر سرعة قراءة تصل إلى 10.8 غيغابت في الثانية، في حين تبلغ سرعة الكتابة 9.5 غيغابت في الثانية.

ولم تقتصر التحسينات على الأداء فقط، إذ أكدت الشركة أن المعيار الجديد يحقق كفاءة طاقة أعلى بنسبة قدرها 40% مقارنةً بمعيار UFS 4.1، بفضل تقنيات متقدمة مثل التحكم الذكي في الترددات واستخدام الجهد الكهربائي المتعدد.
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