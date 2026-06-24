مشكلات تواجه مستخدمي الهواتف القابلة للطي.. تقرير يكشف ما هي

رغم التحسينات الكبيرة في التصميم والمتانة، ما زال العديد من مستخدمي الهواتف القابلة للطي يشيرون إلى مجموعة من المشاكل المتكررة التي تؤثر على تجربتهم اليومية مع هذه الأجهزة.

أعطال الشاشة

تُعد الشاشة الداخلية أكثر أجزاء الهاتف عرضة للمشكلات. فبعض المستخدمين أفادوا بظهور تشققات أو أعطال في الشاشة حتى دون تعرّض الهاتف لسقوط مباشر، بينما أشار آخرون إلى ظهور نقاط ميتة أو خطوط على طول منطقة الطي بعد فترة استخدام لا تتجاوز عامًا أو عامين.

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وفي بعض الحالات، ذكر مستخدمون أنهم اضطروا لاستبدال هواتفهم أكثر من مرة بسبب تلف الشاشة رغم حرصهم الشديد على استخدام الهاتف بعناية، وهو ما يعكس حساسية هذه التقنية مقارنة بالهواتف التقليدية.



مشاكل في المفصل

لا تقتصر المشكلات على الشاشة فقط، إذ أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في المفصل الذي يسمح بطي الهاتف وفتحه. في بعض الحالات، لم يعد الهاتف يفتح بشكل مسطح بالكامل بسبب تراكم الغبار أو الأوساخ داخل المفصل.

كما أشار آخرون إلى أن الطبقة البلاستيكية الواقية على الشاشة الداخلية قد تبدأ بالانفصال بعد نحو 18 شهرًا من الاستخدام، ما يؤدي لاحقًا إلى ظهور تشققات دقيقة في الشاشة.



عمر افتراضي أقصر

تشير التجارب المتداولة بين المستخدمين إلى أن الهواتف القابلة للطي قد لا تدوم بنفس عمر الهواتف الذكية التقليدية.



بينما يمكن للهواتف العادية العمل لأربع إلى خمس سنوات، يرى العديد من المستخدمين أن الهواتف القابلة للطي غالبًا ما تقدم أداءً مستقرًا لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات فقط قبل الحاجة إلى إصلاحات أو استبدال.

ويرجع ذلك إلى وجود أجزاء متحركة مثل المفصل وشاشة الطي، والتي تعتبر أكثر عرضة للتلف مقارنة بالشاشات الزجاجية التقليدية. (إرم نيوز)