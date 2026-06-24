آيفون 18 برو يقترب... قفزة في الأداء والكاميرا والبطارية

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تتزايد التسريبات حول هاتف آيفون 18 برو القادم من ، والتي تشير إلى أنه سيحمل مجموعة من التحسينات المهمة في مجالات الأداء والكاميرا وعمر البطارية، ما يجعله واحداً من أكثر الإصدارات المنتظرة ضمن سلسلة آيفون خلال الفترة المقبلة.وتستعد أبل لإطلاق هاتفها الرائد الجديد خلال الأشهر المقبلة، في وقت بدأت فيه ملامح الجهاز بالظهور تدريجياً مع تصاعد وتيرة التسريبات والتقارير التقنية المتعلقة به.وبحسب تقارير تقنية حديثة، من المتوقع أن يأتي الهاتف بـ3 ترقيات رئيسية، يُرجح أن تشكل عامل جذب قوياً للمستخدمين، خصوصاً في ما يتعلق بالأداء، والتصوير، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وعمر البطارية.قفزة في الأداءأحد أبرز التحديثات المنتظرة هو معالج A20 Pro الجديد، والذي يُشاع أنه سيُصنع بتقنية 2 ، ما يعني زيادة كبيرة في السرعة وكفاءة الطاقة مقارنة بالأجيال السابقة.ويُتوقع أن ينعكس هذا التطور بشكل مباشر على أداء المهام الثقيلة وميزات في نظام iOS 27، حيث ستستفيد وظائف مثل سيري والميزات الذكية من قدرات المعالجة المتقدمة بشكل أكبر من أي وقت مضى.تقنيات الكاميراالترقية الثانية والأكثر إثارة للاهتمام تتعلق بالكاميرا، حيث تشير التسريبات إلى أن آيفون 18 برو قد يحصل على واحدة من أكبر تحديثات الكاميرا في تاريخ السلسلة.ومن أبرز التغييرات فتحة عدسة متغيرة الرئيسية وتحسين فتحة العدسة في عدسة التقريب وتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة.وهذه التعديلات ستمنح المستخدم قدرة أكبر على التحكم بعمق الصورة وجودة التصوير في مختلف الظروف، ما يعزز مكانة أبل في سوق التصوير المحمول.بطارية تدوم أطولالميزة الثالثة تتمثل في تحسين كبير لعمر البطارية، حيث تشير التقارير إلى أن أبل تعمل على تحقيق أفضل عمر بطارية في تاريخ الآيفون.ويعود ذلك إلى 3 عوامل رئيسية هي بطارية أكبر حجماً وكفاءة أعلى لمعالج A20 Proواستخدام مودم C2 الجديد من آبل الأكثر توفيراً للطاقة.وهذا المزيج من التحسينات قد يجعل الهاتف أكثر قدرة على العمل طوال اليوم دون الحاجة إلى شحن متكرر.تغييرات إضافيةإلى جانب الميزات الثلاث الرئيسية، تتحدث التسريبات أيضاً عن تغييرات في التصميم مثل تقليص حجم Dynamic Island وإعادة تحسين الشكل الخارجي للهاتف، وهو ما قد يمنحه مظهراً أكثر حداثة مقارنة بالإصدارات السابقة.ترقب كبيررغم أن آيفون 18 برو لم يتم الإعلان عنه رسمياً بعد، إلا أن التسريبات الحالية تشير إلى أنه سيكون تحديثاً مهماً يجمع بين القوة التقنية وتحسين تجربة المستخدم، خصوصاً في الأداء والتصوير وعمر البطارية.ومع استمرار ظهور المزيد من المعلومات قبل موعد الإطلاق، يبقى السؤال: هل سيكون هذا الهاتف نقلة حقيقية أم مجرد تطوير تدريجي ضمن سلسلة أبل المعتادة؟