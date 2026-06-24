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تكنولوجيا وعلوم

تسوية سرية بين يوتيوب وقاصر في قضية "الأضرار النفسية"

Lebanon 24
24-06-2026 | 23:00
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تسوية سرية بين يوتيوب وقاصر في قضية الأضرار النفسية
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توصّلت منصة يوتيوب إلى تسوية سرية مع قاصر اتهم منصات التواصل الاجتماعي بالتسبب في أضرار نفسية وسلوكية له، في خطوة تُعد اختبارًا مبكرًا لسلسلة ضخمة من الدعاوى القضائية التي تواجهها المنصة وغيرها من شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
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وبحسب تقرير حديث، فإن المدعي المعروف بالأحرف "RKC" كان قد رفع دعوى ضد يوتيوب إلى جانب ميتا ، وسناب ، وتيك توك ، مدعيًا أن تصميم هذه المنصات ساهم في إلحاق أضرار به، ولم تُكشف تفاصيل التسوية التي جرى التوصل إليها بينه وبين جوجل.

وأكد متحدث باسم جوجل، أن الشركة ما زالت تركز على تطوير منتجات مناسبة للفئات العمرية المختلفة وتوفير أدوات رقابة أبوية فعّالة، مشيرًا إلى أن القضية انتهت بتسوية ودية.

 

أحكام بملايين الدولارات تزيد الضغوط 
وتأتي هذه القضية بعد حكم سابق لصالح شابة تُعرف باسم "KGM"، حصل بموجبه على تعويضات بلغت 6 ملايين دولار بسبب ما وصفته بالأضرار الناتجة عن الطبيعة الإدمانية لمنصات التواصل الاجتماعي، وتقاسمت يوتيوب وميتا قيمة التعويضات، فيما أعلنت يوتيوب نيتها استئناف الحكم، مؤكدة أنها منصة لبث المحتوى وليست شبكة تواصل اجتماعي بالمعنى التقليدي.

وتواجه شركات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة مع وجود أكثر من 3300 دعوى قضائية مرتبطة بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي أمام محاكم ولاية كاليفورنيا، إضافة إلى آلاف القضايا الأخرى المنظورة أمام المحاكم الفيدرالية، وترى جهات الادعاء أن بعض الشركات أعطت الأولوية للأرباح على حساب سلامة المستخدمين الصغار، بينما تنفي الشركات هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بحماية الأطفال والمراهقين عبر أدوات السلامة والرقابة الأسرية.
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