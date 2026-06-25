أبل تعزز تطبيق الرسائل في iOS 27.. إلكيم التفاصيل

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أضافت في النسخة التجريبية الثانية من نظام التشغيل iOS 27 مجموعة من التحسينات على تطبيق الرسائل "Messages".وفي هذا الإطار، أطلقت أبل التحديث الجديد الذي يتضمن تحسينات ملحوظة في أداء تطبيق الرسائل، مع تركيز خاص على تطوير تجربة المحادثات عبر RCS المستخدم في التواصل بين آيفون وأندرويد.وبحسب تقارير تقنية، يعكس التحديث الجديد توجه أبل نحو تقليص بين خدمة iMessage وخدمات المراسلة عبر الأنظمة المختلفة، من خلال إدخال ميزات كانت حتى وقت قريب حصرية داخل منظومة أبل.ومن أبرز الإضافات في iOS 27 دعم الردود داخل الرسائل Inline Replies، وهي ميزة تسمح للمستخدمين بالرد مباشرة على رسالة محددة داخل المحادثة، بما يشبه تجربة iMessage التقليدية.كما تم تحسين طريقة عرض التفاعلات Reactions داخل المحادثات، حيث أصبحت الرموز التعبيرية تظهر بشكل صحيح على الصور والفيديوهات المرسلة عبر RCS، بدلاً من الرسائل النصية الوصفية التي كانت تظهر في الإصدارات السابقة.وتعد هذه التحديثات جزءاً من معيار RCS 2.7؛ ما يشير إلى أن المزيد من التحسينات قد تصل لاحقاً مع تطور الدعم لهذا .إلى جانب تحسينات بروتوكول RCS، أضافت شركة أبل في تحديث iOS 27 مجموعة من الميزات العامة لتطبيق الرسائل "Messages"، شملت تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفهم سياق المحادثات وتقديم اقتراحات أكثر دقة.كما تضمن التحديث تطوير ميزة الردود السريعة Smart Reply لتصبح أكثر تخصيصاً للمستخدم، وإمكانية إنشاء رسومات مباشرة داخل المحادثات باستخدام أدوات الرسم الجديدة، إلى جانب تحسينات في الأداء مثل تسريع تحميل الرسائل ومزامنتها عبر الأجهزة.(إرم نيوز)