ميتا تدخل سوق التوقعات... وتطوّر تطبيقًا جديدًا باسم Arena

Advertisement

تعمل على تطوير تطبيق جديد يحمل اسم Arena ، في خطوة تعكس سعيها لتنويع أعمالها خارج منصات التواصل الاجتماعي التقليدية.تسعى شركة ميتا بقيادة الرئيس التنفيذي إلى دخول سوق ناشئ وسريع النمو يُعرف باسم أسواق التوقع عبر مشروع جديد سيحمل اسم Arena، وهو تطبيق مستقل يهدف إلى منافسة منصات مثل Polymarket وKalshi . ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه القطاع توسعًا كبيرًا وجدلًا تنظيميًا متصاعدًا حول طبيعة هذه الأسواق.رهان جديدبحسب تقارير صحفية حديثة، يعمل فريق صغير داخل ميتا على تطوير تطبيق جديد يسمح للمستخدمين بتوقع نتائج أحداث مستقبلية مثل الانتخابات والسياسات الاقتصادية والرياضة.وسيكون التطبيق منفصلًا عن منصات الشركة الأساسية مثل وإنستغرام وواتساب، في محاولة لبناء منتج جديد خارج منظومة الشبكات الاجتماعية التقليدية. وهذا المشروع ما زال في مراحله المبكرة، ويُصنَّف داخليًا على أنه تجريبي لكنه ذو أولوية عالية، ما يعكس اهتمام الإدارة به رغم عدم تأكيد موعد الإطلاق الرسمي حتى الآن.يعتمد على النقاطتشير التقارير إلى أن النسخة الأولى من تطبيق Arena لن تعتمد على الرهان المالي المباشر، بل ستستخدم نظامًا شبيهًا بالألعاب يعتمد على النقاط الافتراضية.ويحصل المستخدمون على نقاط عند توقعهم الصحيح لنتائج الأحداث، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتخفيف المخاطر التنظيمية المرتبطة بالمقامرة عبر الإنترنت. ومع ذلك، لم تستبعد ميتا إمكانية إدخال معاملات مالية حقيقية في مراحل لاحقة من تطوير التطبيق، ما قد يغير طبيعة المنصة بشكل جذري ويقربها أكثر من مفهوم الأسواق المالية.سوق متنامٍيشهد قطاع أسواق التوقعات نموًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت أحجام التداول في بعض المنصات عشرات المليارات من الدولارات، مع توقعات بوصول السوق إلى مئات المليارات أو حتى تريليون دولار سنويًا خلال العقد القادم.وهذا النمو جذب اهتمام شركات التكنولوجيا والمنصات المالية، خاصة مع دمج بعض التطبيقات لخدمات التنبؤ بالأحداث ضمن منتجاتها، مما جعل المجال أكثر تنافسية.جدل تنظيميرغم النمو السريع، يواجه هذا القطاع انتقادات واسعة تتعلق بإمكانية تحوله إلى شكل من أشكال المقامرة غير المنظمة، إضافة إلى مخاوف من التلاعب بالمعلومات أو استغلال البيانات.كما تبرز تساؤلات حول كيفية تنظيم هذه الأسواق قانونيًا، خصوصًا في ظل اختلاف القوانين بين والجهات التنظيمية الأخرى.استراتيجية ميتايأتي مشروع Arena في إطار استراتيجية أوسع لدى ميتا تهدف إلى تنويع مصادر النمو بعيدًا عن منصات التواصل الاجتماعي التقليدية، التي بدأت تظهر فيها علامات تباطؤ. وتعتمد الشركة على تجربة منتجات جديدة قد تفتح لها مجالات دخل مستقبلية، حتى وإن كانت في مراحل تجريبية.خطوة جريئةيمثل مشروعArena خطوة جديدة وجريئة من ميتا نحو دخول عالم أسواق التوقع الرقمية، وهو قطاع واعد لكنه مثير للجدل. وبينما لا يزال المشروع في مرحلة التطوير المبكر، فإن نجاحه أو فشله قد يحدد مدى قدرة الشركة على التوسع خارج نطاق شبكات التواصل الاجتماعي التقليدية.