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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من واتساب لمواجهة رسائل الاحتيال

Lebanon 24
25-06-2026 | 10:13
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ميزة جديدة من واتساب لمواجهة رسائل الاحتيال
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تسعى واتساب إلى تعزيز أدوات الحماية داخل منصتها عبر ميزة جديدة تستهدف الحد من محاولات الاحتيال التي تبدأ غالبًا برسائل تبدو عادية للوهلة الأولى، لكنها قد تكون مدخلًا لعمليات خداع وسرقة بيانات المستخدمين.
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وتعتمد العديد من عمليات الاحتيال الهاتفي على إرسال رسالة من رقم غير معروف تتضمن عبارات بسيطة مثل "هذا رقمي الجديد" أو "هل ما زلت تتذكرني؟"، مستفيدة من لحظة التردد التي يعيشها المستخدم قبل التأكد من هوية المرسل.

خطة واتساب لمواجهة الإحتيال
ولمواجهة هذا الأسلوب، بدأت واتساب في إظهار تنبيه تحذيري عند تلقي رسائل من أرقام دولية مجهولة في بعض الحالات، بما يمنح المستخدم فرصة إضافية للتحقق من هوية الطرف الآخر قبل بدء المحادثة أو مشاركة أي معلومات شخصية.

وتستند الفكرة إلى تنبيه المستخدم عندما يكون الرقم الوارد مسجلًا في دولة مختلفة، وهو ما قد يساعد في كشف بعض محاولات الاحتيال التي تعتمد على انتحال شخصيات معروفة أو ادعاء تغيير أرقام الهواتف.

ورغم أهمية الميزة الجديدة، فإنها لا توفر حماية كاملة من جميع أساليب الاحتيال، ففي حال كان الرقم محفوظًا مسبقًا ضمن جهات الاتصال، قد لا يظهر التحذير، كما أن بعض الأرقام المجهولة قد تعود بالفعل لأشخاص معروفين قاموا بتغيير أرقامهم أو الانتقال إلى دولة أخرى.

ولذلك، تؤكد واتساب أهمية التحقق من هوية المرسل وعدم التسرع في مشاركة البيانات الشخصية أو المالية، حتى في حال بدت الرسالة طبيعية أو مألوفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه أوسع بين منصات التواصل وتطبيقات المراسلة لتعزيز أدوات الأمان الرقمي، في ظل تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين عبر الرسائل النصية والمحادثات المباشرة.
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