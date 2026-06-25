تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت ترفع أسعار إكس بوكس عالمياً

Lebanon 24
25-06-2026 | 23:00
A-
A+
مايكروسوفت ترفع أسعار إكس بوكس عالمياً
مايكروسوفت ترفع أسعار إكس بوكس عالمياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة مايكروسوفت زيادة أسعار أجهزة الألعاب “إكس بوكس” في مختلف الأسواق العالمية، بدءاً من 1 آب، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة والتخزين.

وبحسب الشركة، سترتفع أسعار إصدارات عدة من الأجهزة، إذ سيزداد سعر نسخة Xbox Series S بسعة 512GB من 399 إلى 499 دولاراً، بينما سيرتفع سعر نسخة 1TB من 449 إلى 599 دولاراً.

كما سيصل سعر جهاز Xbox Series X Digital بسعة 1TB إلى 750 دولاراً بدلاً من 599، في حين سيرتفع سعر نسخة Series X مع قارئ الأقراص إلى 800 دولار بدلاً من 649 دولاراً.

وأعلنت مايكروسوفت أيضاً وقف إنتاج النسخة ذات سعة 2 تيرابايت. وقالت الشركة إن هذه الزيادات تعود إلى ارتفاع كبير في تكاليف الذاكرة وسعات التخزين، والتي تضاعفت أكثر من مرتين ونصف مقارنة بالمستويات السابقة، محذرة من احتمال استمرار ارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من إعلان شركة أبل زيادة أسعار عدد من منتجاتها مثل أجهزة ماك وآيباد، في ظل الضغوط نفسها المرتبطة بارتفاع الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ما أدى إلى ضغط كبير على سلاسل التوريد ورفع أسعار الشرائح الإلكترونية.

وتشير مايكروسوفت إلى أنها تعمل في المقابل على توفير خيارات تمويل مرنة وبرامج لشراء أجهزة بأسعار أقل، بما في ذلك خطط الدفع بالتقسيط دون فوائد في بعض الأسواق، إضافة إلى برامج لإتاحة أجهزة مستعملة أو مجددة بأسعار منخفضة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه صناعة الألعاب الإلكترونية والهواتف الذكية موجة ارتفاع أسعار متتالية، تشمل أيضاً منصات منافسة مثل “بلايستيشن” و“نينتندو”، في ظل تأثيرات واسعة لطفرة الذكاء الاصطناعي على سوق الإلكترونيات العالمي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير جديد: مايكروسوفت تدرس فصل "إكس بوكس" عن الشركة
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 06:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رسوم جديدة ترفع أسعار السلع المستوردة!
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 06:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سريلانكا ترفع أسعار الوقود وسط تضاعف التضخم
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 06:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو شقرا: ارتفاع أسعار النفط عالمياً أدى لزيادة صفيحة البنزين بنسبة 40%
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 06:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الأسواق العالمية

بلايستيشن

شركة أبل

إكس بوكس

نينتندو

شركة م

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:51 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-25
Lebanon24
14:00 | 2026-06-25
Lebanon24
10:13 | 2026-06-25
Lebanon24
06:28 | 2026-06-25
Lebanon24
04:23 | 2026-06-25
Lebanon24
00:41 | 2026-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24