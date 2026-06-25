مايكروسوفت ترفع أسعار إكس بوكس عالمياً

أعلنت شركة زيادة أسعار أجهزة الألعاب “إكس بوكس” في مختلف ، بدءاً من 1 آب، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة والتخزين.

وبحسب الشركة، سترتفع أسعار إصدارات عدة من الأجهزة، إذ سيزداد سعر نسخة Xbox Series S بسعة 512GB من 399 إلى 499 دولاراً، بينما سيرتفع سعر نسخة 1TB من 449 إلى 599 دولاراً.

كما سيصل سعر جهاز Xbox Series X Digital بسعة 1TB إلى 750 دولاراً بدلاً من 599، في حين سيرتفع سعر نسخة Series X مع قارئ الأقراص إلى 800 دولار بدلاً من 649 دولاراً.

وأعلنت مايكروسوفت أيضاً وقف إنتاج النسخة ذات سعة 2 تيرابايت. وقالت الشركة إن هذه الزيادات تعود إلى ارتفاع كبير في تكاليف الذاكرة وسعات التخزين، والتي تضاعفت أكثر من مرتين ونصف مقارنة بالمستويات السابقة، محذرة من احتمال استمرار ارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من إعلان زيادة أسعار عدد من منتجاتها مثل أجهزة ماك وآيباد، في ظل الضغوط نفسها المرتبطة بارتفاع الطلب العالمي على تقنيات ومراكز البيانات، ما أدى إلى ضغط كبير على سلاسل التوريد ورفع أسعار الشرائح الإلكترونية.

وتشير مايكروسوفت إلى أنها تعمل في المقابل على توفير خيارات تمويل مرنة وبرامج لشراء أجهزة بأسعار أقل، بما في ذلك خطط الدفع بالتقسيط دون فوائد في بعض الأسواق، إضافة إلى برامج لإتاحة أجهزة مستعملة أو مجددة بأسعار منخفضة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه صناعة الألعاب الإلكترونية والهواتف الذكية موجة ارتفاع أسعار متتالية، تشمل أيضاً منصات منافسة مثل “بلايستيشن” و“نينتندو”، في ظل تأثيرات واسعة لطفرة الذكاء الاصطناعي على سوق الإلكترونيات العالمي.