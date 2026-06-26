يأتي بشاشتين وكاميرات ممتازة.. إليكم أحدث هاتف قابل للطي من vivo

كشفت vivo عن مواصفات هاتفها الجديد القابل للطي الذي ستطرحه قريبا لينافس هواتف وهونور وهواوي.

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وحصل هاتف vivo X Fold6 على هيكل أبعاده (159.7/142.3/4.3) ملم وهو مفتوح على مصراعيه، وتصبح أبعاده (159.7/72.6/9.2) ملم وهو مطوي، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69.

وأتت شاشته الأساسية المرنة Foldable LTPO AMOLED بمقاس 8.03 بوصة، دقة عرضها (2200/2480) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، وعمت بتقنيات HDR10 و Dolby Vision، أما شاشته الخارجية فجاءت LTPO AMOLED بمقاس 6.53 بوصة، دقة عرضها (1172/2748) بيكسل.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6 Fold، ومعالج Mediatek Dimensity 9500 Super، ومعالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وأتت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل.



دعمته vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة 80 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 40 واط. (روسيا اليوم)