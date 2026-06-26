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تكنولوجيا وعلوم

7 إعدادات في رسائل غوغل تجعل تجربة المراسلة أفضل

Lebanon 24
26-06-2026 | 10:01
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7 إعدادات في رسائل غوغل تجعل تجربة المراسلة أفضل
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في ظل الاعتماد المتزايد على تطبيقات المراسلة الفورية، يسعى مستخدمو الهواتف الذكية إلى تحسين تجربة التواصل اليومية من خلال الاستفادة من الميزات المتقدمة التي توفرها التطبيقات الحديثة.

أصبحت تطبيقات المراسلة جزءاً أساساً من الحياة اليومية لمستخدمي الهواتف الذكية، إلا أن كثيرين يستخدمون تطبيق رسائل غوغل بالإعدادات الافتراضية دون الاستفادة من الميزات التي يمكن أن تجعل تجربة التواصل أكثر سرعة وخصوصية وكفاءة.
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 ويؤكد خبراء التقنية أن إجراء تعديلات بسيطة داخل التطبيق قد يحدث فرقاً كبيراً في تجربة الاستخدام على هواتف أندرويد.

تفعيل خدمة RCS 
يُنصح المستخدمون أولاً بتفعيل خدمة RCS أو خدمات الاتصالات الغنية، التي تُعد بديلاً أكثر تطوراً من الرسائل النصية التقليدية.

وتوفر هذه الخدمة مزايا متقدمة تشمل إرسال صور ومقاطع فيديو بجودة أعلى، وإظهار مؤشرات الكتابة، وإشعارات قراءة الرسائل، فضلاً عن دعم التفاعلات بالرموز التعبيرية داخل المحادثات.

التحكم في التنبيهات 
يوصي الخبراء بتخصيص إعدادات الإشعارات، بحيث يمكن للمستخدم كتم المحادثات غير المهمة أو تخصيص أصوات مختلفة لبعض جهات الاتصال. ويساعد هذا الأمر في تقليل الإزعاج والتركيز على الرسائل ذات الأولوية.

إيقاف التنزيل التلقائي 
ومن الإعدادات المهمة أيضاً تعطيل التنزيل التلقائي للصور والملفات، خاصة عند استخدام بيانات الهاتف المحمول.

ويسهم هذا الخيار في تقليل استهلاك البيانات والحفاظ على مساحة التخزين داخل الجهاز، مع منح المستخدم حرية اختيار الملفات التي يرغب في تنزيلها.

تعديل حجم الخط 
يمكن لمستخدمي التطبيق تحسين تجربة القراءة عبر تغيير حجم الخط وحجم عناصر العرض بما يتناسب مع احتياجاتهم، وهو خيار مفيد بشكل خاص لكبار السن أو للأشخاص الذين يفضلون نصوصاً أكبر حجماً، وأكثر وضوحاً.

الردود الذكية 
تتيح رسائل غوغل ميزة الردود الذكية التي تقترح ردوداً سريعة على الرسائل الواردة. وتعمل الشركة، حالياً، على تطوير هذه الميزة لتسمح بمراجعة الرد المقترح قبل إرساله، ما يمنح المستخدمين تحكماً أكبر، ويقلل احتمالات إرسال ردود غير مقصودة.

تخصيص الرسوم المتحركة
يستطيع المستخدمون أيضاً تعطيل الرسوم المتحركة والتأثيرات التعبيرية إذا كانوا يفضلون واجهة أكثر بساطة، أو يرغبون بتحسين أداء التطبيق، وتقليل المشتتات البصرية أثناء المراسلة.

 تحديث التطبيق بانتظام
يؤكد المختصون أن تحديث تطبيق رسائل "غوغل" بصورة مستمرة يضمن الحصول على أحدث الميزات الأمنية والتحسينات الجديدة، في وقت تواصل فيه غوغل تطوير التطبيق وإضافة أدوات جديدة لتعزيز تجربة المراسلة على نظام أندرويد.
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