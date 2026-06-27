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تكنولوجيا وعلوم

لخدمة "Shorts".. تحديث جديد من "يوتيوب"

Lebanon 24
27-06-2026 | 11:00
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لخدمة Shorts.. تحديث جديد من يوتيوب
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أعلنت "يوتيوب" طرح مجموعة من التحديثات الجديدة لخدمة مقاطع الفيديو القصيرة "Shorts"، تتضمن مزايا تهدف إلى تبسيط تجربة الاستخدام وتسريع مشاهدة المحتوى، على أن تبدأ بالوصول تدريجيًا إلى المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.
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وتتيح التحديثات الجديدة خياراً جديداً لمضاعفة سرعة تشغيل مقاطع Shorts، مما يمنح المستخدمين إمكانية مشاهدة المحتوى بسرعة أكبر أو الوصول إلى الأجزاء المفضلة لديهم في وقت أقصر.


وفي خطوة لتقليل التفاعل السلبي، أزالت "يوتيوب" زر "عدم الإعجاب" من واجهة Shorts، ليعتمد المستخدمون بدلاً من ذلك على خياري "غير مهتم" و"عدم اقتراح هذه القناة" لتخصيص المحتوى الذي يظهر لهم.


وغيّرت المنصة زر الإعجاب التقليدي إلى رمز القلب، في تغيير يستهدف تقديم تجربة أكثر إيجابية وبساطة في أثناء التفاعل مع المقاطع القصيرة.


وأطلقت "يوتيوب" أيضًا وضعًا جديدًا يحمل اسم "Clear Screen"، يتيح إخفاء الأيقونات والنصوص مؤقتًا في أثناء تشغيل الفيديو، مما يوفر عرضاً خالياً من العناصر المشتتة ويمنح المستخدم تركيزًا أكبر على المحتوى.


وأكدت الشركة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهودها لتقديم تجربة أكثر سهولة وسلاسة في Shorts، مشيرةً إلى أن المزايا سوف تصل إلى المستخدمين تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة.


وكانت "يوتيوب" قد أطلقت خدمة Shorts في عام 2020، وحققت منذ ذلك الحين نموًا كبيرًا في عدد المشاهدات لتنافس منصات رائدة في هذا النوع من المحتوى، مثل تيك توك.


ووفقاً للرئيس التنفيذي للشركة، نيل موهان، فقد بلغ متوسط مشاهدات مقاطع الفيديو القصيرة Shorts نحو 200 مليار مشاهدة يومياً حتى حزيران 2025، كما أظهرت تقارير حديثة تزايد متابعة هذه المقاطع عبر شاشات التلفاز، مع استهلاك يقارب ملياري ساعة من محتوى Shorts شهريًا.
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