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تكنولوجيا وعلوم

بهاتف نحيف ومتطور.. ZTE تتحدى آبل وسامسونغ

Lebanon 24
28-06-2026 | 06:24
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بهاتف نحيف ومتطور.. ZTE تتحدى آبل وسامسونغ
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أعلنت ZTE عن هاتف جديد صممته لينافس هواتف الفئة "Air" التي أطلقتها آبل وسامسونغ العام الجاري.
 
ويأتي هاتف nubia Air Pro بهيكل سماكته أقل من 6 ميليمترات، بوزن 172 غ، وحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K.

وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (1224/2720) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 441 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 4500 nits.
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ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Mediatek Dimensity 7100، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256/512 غيغابايت.
 
وجاءت كاميرته الأساسية بدقة 108 ميغابيكسل، وجهّزت بعدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

دعمته ZTE أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)
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