بهاتف نحيف ومتطور.. ZTE تتحدى آبل وسامسونغ

أعلنت ZTE عن هاتف جديد صممته لينافس هواتف الفئة "Air" التي أطلقتها آبل وسامسونغ العام الجاري.

ويأتي هاتف nubia Air Pro بهيكل سماكته أقل من 6 ميليمترات، بوزن 172 غ، وحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K.



وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (1224/2720) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 441 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 4500 nits.

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ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Mediatek Dimensity 7100، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256/512 غيغابايت.

وجاءت كاميرته الأساسية بدقة 108 ميغابيكسل، وجهّزت بعدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.



دعمته ZTE أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)