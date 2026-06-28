ميزة جديدة من إنستغرام

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أطلقت منصة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إعادة ضبط خوارزميات التوصيات، في خطوة تهدف إلى منحهم سيطرة أكبر على نوعية المحتوى الذي يظهر لهم عبر التطبيق.وتتوفر خاصية "إعادة ضبط المحتوى المقترح" ضمن قسم "تفضيلات المحتوى" في إعدادات التطبيق، بحيث تسمح للمستخدم بإعادة بناء توصيات المحتوى التي تظهر في الصفحة الرئيسة وصفحة الاستكشاف وقسم الفيديوهات القصيرة "ريلز".وأوضحت المنصة أن إعادة الضبط لا تؤثر في الحسابات التي يتابعها المستخدم أو على الإعلانات المعروضة له، وإنما تقتصر على المحتوى الذي توصي به الخوارزميات.كما توفر الميزة أدوات إضافية لمراجعة الحسابات والمجالات التي لم يعد المستخدم مهتمًا بها قبل تنفيذ عملية إعادة الضبط، إلى جانب إمكانية تقليل ظهور إعلانات مرتبطة بموضوعات محددة.وبعد إعادة تعيين التوصيات، تبدأ الخوارزمية في إعادة بناء فهمها لاهتمامات المستخدم استنادًا إلى تفاعلاته الجديدة، مثل الإعجابات والمشاهدات والمحتوى الذي يختار متابعته. ويمكن للمستخدم تسريع هذه العملية من خلال تحديد المنشورات التي تهمه أو لا تهمه عبر خيارات "مهتم" و"غير مهتم".وتتيح إنستغرام أيضًا للمستخدمين مشاهدة المحتوى وفق ترتيب زمني عبر تبويبي "المتابعة" و"المفضلة"، بدلاً من الاعتماد الكامل على خوارزميات التوصية. (إرم نيوز)