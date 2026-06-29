ميزة جديدة من "واتسآب".. هذه خطوات الاستفادة منها

أعلنت "واتسآب" إطلاق ميزة "أسماء المستخدمين Usernames"، التي تتيح للمستخدمين التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم، بهدف تعزيز الخصوصية ومنح المستخدمين تحكماً أكبر في بياناتهم الشخصية.



متى تتوفر ميزة أسماء المستخدمين في "واتسآب"؟



Advertisement أوضحت الشركة أن المستخدمين سوف يتمكنون بدءاً من هذا الأسبوع من حجز أسماء المستخدمين تمهيدًا لإطلاق الميزة تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، على أن يتلقوا إشعاراً عبر التطبيق عند توفرها في بلدانهم.



وأشارت إلى أن فتح باب الحجز مبكراً يأتي مع تجاوز عدد مستخدمي "واتسآب" ثلاثة مليارات مستخدم، مما يزيد احتمالات تشابه الأسماء، ويمنح الجميع فرصة اختيار الاسم الذي يرغبون فيه قبل الإطلاق الرسمي.



ويُنصح بتحديث تطبيق "واتسآب" في الهواتف للاستفادة من الميزة عند توفرها، وسرعة حجز اسم مستخدم مناسب للحساب.



طريقة حجز اسم مستخدم في "واتسآب"



إذا كانت ميزة أسماء المستخدمين متاحة في دولتك، فاتبع الخطوات التالية: أوضحت الشركة أن المستخدمين سوف يتمكنون بدءاً من هذا الأسبوع من حجز أسماء المستخدمين تمهيدًا لإطلاق الميزة تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، على أن يتلقوا إشعاراً عبر التطبيق عند توفرها في بلدانهم.وأشارت إلى أن فتح باب الحجز مبكراً يأتي مع تجاوز عدد مستخدمي "واتسآب" ثلاثة مليارات مستخدم، مما يزيد احتمالات تشابه الأسماء، ويمنح الجميع فرصة اختيار الاسم الذي يرغبون فيه قبل الإطلاق الرسمي.ويُنصح بتحديث تطبيق "واتسآب" في الهواتف للاستفادة من الميزة عند توفرها، وسرعة حجز اسم مستخدم مناسب للحساب.إذا كانت ميزة أسماء المستخدمين متاحة في دولتك، فاتبع الخطوات التالية:





- افتح "واتسآب"، ثم اضغط على المزيد (⋮) ثم اضغط على الإعدادات.



- انتقل إلى حسابك الشخصي.



- اضغط على إنشاء اسم مستخدم. (إذا كانت الميزة تُطرح تدريجيًا في منطقتك، فاضغط على حجز اسم المستخدم ثم إنشاء اسم مستخدم).



- أدخل اسم المستخدم الذي ترغب في استخدامه.



- إذا كان الاسم متاحاً، ستظهر رسالة تؤكد إمكانية استخدامه.



- إذا كان الاسم غير متاح، يمكنك الاستفادة من الاقتراحات التي ينشئها "واتسآب" استنادًا إلى الاسم الذي أدخلته. - إذا كان الاسم غير متاح، يمكنك الاستفادة من الاقتراحات التي ينشئها "واتسآب" استنادًا إلى الاسم الذي أدخلته.



- اضغط على حفظ ثم تم لإكمال العملية.



وفي حال حجز اسم مستخدم قبل وصول الميزة إلى منطقتك، سيظل الاسم محفوظًا لك، وسيُفعّل تلقائيًا عند طرح الميزة، مع إرسال إشعار عبر "واتسآب" لإبلاغك بأنه أصبح جاهزاً للاستخدام.





ما أهمية تلك الميزة؟



ستتيح الميزة بدء المحادثات مع أشخاص جدد، مثل زملاء الدراسة أو العمل أو الجيران، وكذلك الانضمام إلى المحادثات الجماعية، دون الحاجة إلى رقم الهاتف، كما لن يظهر رقم الهاتف عند التواصل لأول مرة مع الأشخاص أو الأنشطة التجارية بعد تفعيل اسم المستخدم، في حين سيظل مرئيًا لجهات الاتصال والمجموعات التي سبق مشاركته معها، مما يعني أن الحماية الجديدة تقتصر على المحادثات المستقبلية.





وأكدت "واتسآب" أن صُمم للحفاظ على الخصوصية، إذ لن يتضمن دليلاً عاماً أو إمكانية البحث عن المستخدمين عبر أسماء المستخدمين، ولن يتمكن أي شخص من بدء محادثة إلا إذا كان يعرف اسم المستخدم بالكامل.





ولتعزيز الحماية، توفر الشركة "مفتاح اسم المستخدم"، وهو خيار اختياري يضيف رمزًا يجب أن يعرفه الطرف الآخر قبل أن يتمكن من إرسال رسالة، إذا قرر المستخدم تفعيله.





وأضافت "واتسآب" أن أسماء المستخدمين ستكون فريدة، كما توفر أداة مدمجة تساعد المستخدمين على ابتكار اسم مناسب عند الحاجة. وفي المقابل، سوف يتمكن منشئو المحتوى والشركات الصغيرة والمؤسسات من استخدام أسماء المستخدمين نفسها لديهم في إنستاجرام أو إذا كانت متاحة، للحفاظ على هوية موحّدة عبر منصات ميتا المختلفة.





وكشفت رئيسة منتجات "واتسآب"، أليس ريكس، أن الشركة حجزت سابقًا أسماء المستخدمين الخاصة بالشخصيات العامة، مثل المشاهير والسياسيين، لمنع انتحال هوياتهم، لذلك قد يضطر المستخدمون الذين يحملون الأسماء نفسها إلى اختيار أسماء بديلة.

