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تكنولوجيا وعلوم

سينضمّ إليها.. شركة "OpenAI" تستقطب أبرز مسؤولي "آبل"

Lebanon 24
29-06-2026 | 23:00
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سينضمّ إليها.. شركة OpenAI تستقطب أبرز مسؤولي آبل
سينضمّ إليها.. شركة OpenAI تستقطب أبرز مسؤولي آبل photos 0
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تواصل شركة "OpenAI" استقطاب كبار الكفاءات من "آبل"، بعدما نجحت في ضم بول ميد، أحد أبرز مسؤولي الشركة والمشرف على تطوير نظارة "Vision Pro" ومبادرة النظارات الذكية، في خطوة تعزز خططها لتطوير جيل جديد من الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
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وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن ميد سيغادر منصبه في آبل خلال الأسبوع المقبل، لينضم إلى وحدة الأجهزة في "OpenAI"، حيث سيشارك في تطوير مجموعة من الأجهزة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.


ويُعد ميد من أبرز القيادات الهندسية في آبل، إذ تولى قيادة فريق هندسة عتاد "Vision Pro" لمدة سبعة أعوام، كما أشرف على مشروع تطوير أول نظارة ذكية للشركة، المتوقع إطلاقها أواخر عام 2027.


ويأتي انتقاله ضمن حملة استقطاب واسعة تنفذها "OpenAI" منذ العام الماضي، عقب إعلانها تأسيس شركة "io" بالشراكة مع المصمم الشهير جوني آيف وفريق شركته "LoveFrom"، بهدف تصميم أجهزة تعتمد بصورة أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي.


وضمت الحملة في وقت سابق عددًا من مصممي ومهندسي آبل الحاليين والسابقين، من بينهم إيفانز هانكي وتانغ تان.


"إعادة هيكلة داخل آبل"
 

ومع مغادرة ميد، ستنتقل مسؤولية قيادة مجموعة منتجات النظارات إلى فليتشر روثكوف، الذي يشغل حاليًّا منصب نائب رئيس تصميم منتجات "Vision Pro" والنظارات الذكية.


ويمتلك ميد مسيرة مهنية طويلة داخل آبل، إذ بدأ بإدارة منتجات "آيباد" عام 2010، قبل أن يتولى إدارة برامج "آيفون" في عام 2012، ثم انضم إلى فريق "Vision" عام 2017، ليصبح في عام 2019 المسؤول عن هندسة العتاد بالكامل.


وأشار التقرير إلى أن قرار ميد مغادرة آبل جاء عقب إعادة هيكلة واسعة في قطاع الأجهزة، بعد تعيين جون تيرنوس رئيسًا تنفيذيًّا جديدًا للشركة، وما تبع ذلك من تغييرات تنظيمية قادها رئيس قسم الرقاقات جوني سروجي، الذي تولى الإشراف على قطاع الأجهزة.
 

وأدت هذه التغييرات إلى تعديل الهيكل الإداري داخل الشركة، إذ أصبح ميد وعدد من كبار مسؤولي الأجهزة يرفعون تقاريرهم مباشرةً إلى توم ماريب، نائب رئيس هندسة العتاد، بدلًا من جوني سروجي، وهو ما اعتبره بعض التنفيذيين تراجعًا في مناصبهم داخل آبل. (aitnews)
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