لمحبي الألعاب الإلكترونية.. ZTE تطلق حاسبا جديدا هذه مواصفاته

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روّجت ZTE لحاسبها الجديد الذي صمم ليكون من بين أفضل الحواسب اللوحية المخصصة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.ويتميز حاسب RedMagic Astra 2 بهيكل مميز التصميم، أبعاده (207.1/134.2/6.9) ملم، وزنه 363 غ، وزوّد بإضاءة خلفية تفاعلية.وأتت شاشاته LTPO OLED بمقاس 9.06 بوصة، دقة عرضها (1405/2400) بيكسل، ترددها 185 هيرتز، كثافتها 313 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 1600 nits، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass المضادة للصدمات والخدوش.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات Redmagic OS 11.5، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.وجاءت كاميرته الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته ألأمامية جاءت بدقة 9 ميغابيكسل.ودعمته ZTE أيضا بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذي USB Type-C 3.2 Gen2، ومنفذ & USB Type-C 2.0، ومنفذ لوصله مع الحواسب والشاشات الكبيرة، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 8300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.