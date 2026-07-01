جديد "آبل ميوزك".. تحديثات ذكية تهمّ المستخدمين

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وبحسب التقرير، فإن النسخة الجديدة من النظام ستتضمن مجموعة من المزايا التي تجعل التطبيق أكثر سرعة وسهولة في الاستخدام، مع تعزيز تكامله مع منظومة "أبل" والاعتماد بشكل أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي.ومن أبرز التغييرات، إعادة تصميم صفحات الفنانين لتصبح أكثر وضوحاً وبساطة، مع إبراز زر التشغيل (Play) وإجراء تعديلات على طريقة عرض اسم الفنان وتنسيق الصفحة .كذلك، شملت التحديثات صفحات الألبومات، إلا أن التغييرات البصرية فيها لا تزال محدودة نسبياً في النسخ التجريبية الأولى من النظام.وأشار التقرير إلى أن ميزة "AutoMix"، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدمج الأغاني بأسلوب يحاكي عمل منسقي الموسيقى (DJ)، حصلت على تحسينات ملحوظة، إذ أصبحت الانتقالات بين المقاطع الموسيقية أكثر سلاسة وتنوعاً، مع تطوير الخوارزميات المسؤولة عن مطابقة والنغمة.وتؤكد "أبل" أن هذه التحسينات تمنح تجربة استماع أكثر انسيابية، لا سيما عند تشغيل القوائم الموسيقية الطويلة.ومن المزايا الجديدة أيضاً، تعزيز تكامل "أبل ميوزك" مع نظام "Siri AI"، بما يسمح للمستخدم بإجراء محادثات أكثر طبيعية مع المساعد الصوتي.فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم الاستفسار عن فنان معين، ثم متابعة الحديث وطلب تشغيل إحدى أغانيه من دون الحاجة إلى إعادة صياغة الطلب من البداية.ولم تقتصر التحديثات على الذكاء الاصطناعي أو الواجهة، بل شملت أيضاً تحسينات داخلية تهدف إلى رفع كفاءة التطبيق، من بينها تسريع فتح شاشة "Now Playing"، وتقليل زمن بدء ، وتحسين استقرار البث وجودته، بما يجعل التطبيق أخف وأسرع في الاستخدام اليومي.وأضافت "أبل" دعماً موسعاً لميزة ترجمة كلمات الأغاني، مع إتاحة لغات إضافية تشمل والألمانية والإسبانية والكورية وغيرها، ما يساعد المستخدمين على فهم معاني الأغاني بصورة أفضل.كذلك، جرى توسيع ميزة نطق الكلمات لتسهيل الغناء بلغات مختلفة.ويخلص التقرير إلى أن تحديث "iOS 27" لا يركز على إضافة مزايا جديدة فحسب، بل يسعى إلى جعل "أبل ميوزك" أكثر ذكاءً وسرعة وتكاملاً مع منظومة "أبل"، في ظل التوسع المتواصل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل تجربة المستخدم.ورغم أن التغييرات البصرية قد تبدو محدودة بالنسبة إلى بعض المستخدمين، فإن التحسينات الداخلية المرتقبة قد تمنح تجربة استماع أكثر سلاسة وذكاءً من أي وقت مضى.