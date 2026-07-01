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موجات الحر تهدد الهواتف... اليكم طرق تبريدها بأمان

Lebanon 24
01-07-2026 | 14:27
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موجات الحر تهدد الهواتف... اليكم طرق تبريدها بأمان
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مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تواجه الهواتف الذكية مخاطر حقيقية تتعلق بفرط السخونة، مما يؤثر سلباً على أداء البطارية وعمرها الافتراضي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تلف المكونات الداخلية للجهاز.

لحماية الهواتف وتبريدها بأمان دون إلحاق الضرر بها، يُنصح باتباع الخطوات والإرشادات التالية:

طرق التبريد الآمنة:
إزالة الأغطية الواقية: تحبس الأغطية، خاصة المصنوعة من البلاستيك أو الجلد، الحرارة داخل الهاتف وتمنع تبريده الذاتي، لذا يُفضل نزعها فوراً عند ارتفاع حرارة الجهاز.
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الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة: يجب نقل الهاتف إلى مكان مظلل أو بارد، وتجنب تركه داخل السيارات المغلقة التي تتحول إلى بيئة شديدة السخونة.

إيقاف التطبيقات الثقيلة والميزات اللاسلكية: يُنصح بإغلاق الألعاب والتطبيقات التي تستهلك جهداً كبيراً من المعالج، وإيقاف ميزات مثل الـ (GPS)، والـ (Wi-Fi)، والبلوتوث، أو تفعيل "وضع الطيران" مؤقتاً لتقليل الجهد المبذول من الجهاز.

استخدام مراوح التبريد المخصصة: يمكن الاستعانة بملحقات التبريد الخارجية المصممة للهواتف الذكية لتخفيض حرارتها بفعالية أثناء الاستخدام المكتبي أو الألعاب.

تحذيرات هامة تجنباً لتلف الجهاز:
تجنب الثلاجة تماماً: يُحذر الخبراء بشدة من وضع الهاتف الساخن في الثلاجة أو المبرد (الفريزر). التغيير المفاجئ والحاد في درجات الحرارة يؤدي إلى تكثف الرطوبة والمياه داخل الهاتف، مما يتسبب في تلف الدوائر الإلكترونية واللوحة الأم بشكل نهائي.
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