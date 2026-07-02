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تكنولوجيا وعلوم

روبوتات صينية تنفّذ عشرات آلاف المهام داخل مصنع

Lebanon 24
02-07-2026 | 02:00
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روبوتات صينية تنفّذ عشرات آلاف المهام داخل مصنع
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في إنجاز يعكس التطور المتسارع في تقنيات الروبوتات البشرية، نجحت مجموعة من الروبوتات المطورة في الصين في إكمال نوبة عمل استمرت ستة أيام داخل مصنع يعمل في بيئة إنتاج حقيقية، محققة معدل نجاح بلغ 99.99 في المائة، في واحدة من أبرز التجارب العملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتجسد.

وأعلنت شركة أجيبوت (Agibot)، ومقرها شنغهاي، أن روبوتاتها تولت تنفيذ مهام فحص الجودة ومناولة المواد داخل مصنع بمدينة نانتشانغ شرقي الصين، حيث عملت لأكثر من 64 ساعة متواصلة وأنجزت أكثر من 60 ألف مهمة إنتاجية. كما بثت الشركة التجربة مباشرة عبر الإنترنت لإظهار أداء الروبوتات في بيئة تشغيل فعلية، بعيداً عن الاختبارات المخبرية.

وقال نائب الرئيس الأول للشركة، الدكتور ياو ماوتشينغ، إن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على استعراض قدرات الروبوتات، بل يتمثل في قدرتها على العمل بكفاءة واستقرار داخل خطوط الإنتاج وتحقيق قيمة اقتصادية للمصانع. وأضاف أن الهدف من التجربة كان تقديم دليل عملي على جاهزية الروبوتات البشرية للاستخدام التجاري.

وكشفت الشركة أنها تجاوزت إنتاج 15 ألف روبوت، معتبرة هذا الرقم خطوة مهمة نحو توسيع استخدام الروبوتات البشرية في القطاعات الصناعية والتجارية.

ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع الخطة الخمسية الصينية للفترة بين عامي 2026 و2030، التي تضع الروبوتات البشرية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، في إطار مساعي بكين لتعزيز الصناعات الذكية وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الدولي للروبوتات، تاكايوكي إيتو، إلى أن الصين تشهد تحولاً من الاعتماد على الأتمتة الصناعية التقليدية إلى تطوير روبوتات ذكية تتمتع بقدرات أكبر على تنفيذ مهام متنوعة ومرنة.

وتتوقع مؤسسة باركليز أن يصل عدد الروبوتات البشرية العاملة في الصين إلى نحو 11 مليون روبوت بحلول عام 2035، بينما أظهرت دراسة صادرة عن مورغان ستانلي أن المبيعات الفعلية خلال العام الماضي لم تتجاوز 12 ألف روبوت، ما يعكس الفارق بين التوقعات المستقبلية والواقع الحالي للسوق.

وترى الشركة أن نتائج هذه التجربة تمثل مؤشراً واضحاً على انتقال الروبوتات البشرية تدريجياً من مرحلة التجارب داخل المختبرات إلى الاستخدام العملي في المصانع، في خطوة قد تمهد لتحول كبير في مستقبل الإنتاج الصناعي مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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