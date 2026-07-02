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تكنولوجيا وعلوم

ميزات في Galaxy Watch لا يعرفها كثيرون

Lebanon 24
02-07-2026 | 04:00
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ميزات في Galaxy Watch لا يعرفها كثيرون
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تضم ساعات galaxy Watch من سامسونج مجموعة واسعة من الميزات المتقدمة التي لا يستفيد منها كثير من المستخدمين، رغم أنها قادرة على تحويل الساعة إلى مساعد شخصي أكثر ذكاءً وكفاءة، وتقديم تجربة استخدام أكثر تكاملاً مع الهاتف الذكي.

وتشير تقارير تقنية إلى أن عدداً كبيراً من مستخدمي ساعات Samsung Galaxy لا يستغلون كامل إمكانات أجهزتهم، إذ تعتمد سامسونج سياسة إبقاء بعض الميزات موقوفة افتراضياً، ما يتطلب تفعيلها يدوياً للاستفادة منها بشكل أفضل.

ومن بين أبرز هذه الميزات، خيار كتم إشعارات الهاتف تلقائياً عند ارتداء الساعة (Mute notifications on phone)، والذي يتيح تجربة أكثر راحة من خلال منع تكرار التنبيهات بين الهاتف والساعة. ويمكن تفعيل هذه الخاصية عبر تطبيق Galaxy Wearable من خلال قسم الإشعارات.

كما توفر ساعات غالاكسي خاصية التحكم بالإيماءات، التي تسمح بتنفيذ أوامر مختلفة باستخدام حركات اليد دون لمس الشاشة، مثل الرد على المكالمات أو رفضها أو التنقل بين القوائم، وهي ميزة مفيدة أثناء ممارسة الرياضة أو عند تعذر استخدام اللمس. ويمكن تفعيلها من الإعدادات ضمن قسم Advanced features ثم Gestures.

وفي الجانب الصحي، يمكن تفعيل خيار القياس المستمر لمعدل نبضات القلب عبر تطبيق Samsung Health، بدلاً من القياس التلقائي كل 10 دقائق، ما يوفّر بيانات أكثر دقة حول النشاط البدني، رغم تأثيره المحتمل على عمر البطارية.

كما تتضمن الساعة ميزة مهمة للسلامة تتمثل في اكتشاف السقوط (Hard fall detection)، حيث تقوم الساعة برصد السقوط العنيف، وفي حال عدم استجابة المستخدم يمكنها إطلاق إنذار أو إرسال رسالة طوارئ إلى جهات الاتصال المحددة مسبقاً. ويمكن تفعيلها من إعدادات Safety and emergency.

إضافة إلى ذلك، تتيح ميزة Modes and Routines لمستخدمي هواتف سامسونج تخصيص واجهة الساعة تلقائياً بحسب النشاط أو الوقت، مثل وضع مخصص للعمل أو الرياضة أو النوم، ما يمنح تجربة استخدام أكثر مرونة وتخصيصاً.

وتؤكد هذه الخصائص أن ساعات Galaxy Watch تقدم إمكانات متقدمة قد تغيّر تجربة الاستخدام بشكل كبير، لكنها تحتاج إلى تفعيل يدوي للاستفادة الكاملة منها.

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