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تكنولوجيا وعلوم

هل يصبح الحاسوب بحجم عملة معدنية؟

Lebanon 24
02-07-2026 | 10:00
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هل يصبح الحاسوب بحجم عملة معدنية؟
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أعلن باحثون بقيادة علماء من جامعة فيينا النمساوية عن تحقيق اختراق في مجال "الماغنونات" (Magnons)، وهي موجات مغناطيسية دقيقة يمكن استخدامها لحمل المعلومات الكمية، ما قد يمهد الطريق مستقبلاً لتطوير حواسيب كمية فائقة الصغر، ربما لا يتجاوز حجمها حجم قطعة نقدية. 
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والماغنونات هي موجات دقيقة من المغناطيسية تنتقل داخل المواد المغناطيسية الصلبة، ويشبهها العلماء بالتموجات التي تنتشر على سطح الماء بعد إلقاء حجر فيه.
 
لكن رغم الإمكانات الكبيرة للماغنونات، فإن استخدامها في الحوسبة الكمية واجه لسنوات مشكلة أساسية، تتمثل في أن عمرها كان قصيرًا للغاية.

ففي أفضل الظروف، لم تكن هذه الموجات قادرة على البقاء سوى لبضع مئات من النانوثانية، وهو زمن غير كافٍ لتخزين المعلومات الكمية أو نقلها بشكل موثوق، ما جعل استخدامها العملي في الحوسبة الكمية أمرًا بالغ الصعوبة.
 
وفي الدراسة الجديدة، التي نشرت في دورية Science Advances، نجح الباحثون في إطالة عمر الماغنونات إلى نحو 18 ميكروثانية، أي ما يقرب من 100 ضعف مقارنة بالنتائج السابقة.

فيما رأى الباحثون أن هذا الإنجاز يحول الماغنونات من إشارات قصيرة العمر إلى حاملات واعدة للمعلومات الكمية، ويقربها من الفترات الزمنية المطلوبة لتطوير تقنيات كمية عملية.
 
وبفضل إمكانية تصغير دوائر الماغنونات إلى مقياس النانومتر، يرى الباحثون أن هذه التقنية قد تفتح الباب مستقبلًا أمام تطوير حواسيب كمية صغيرة للغاية، ربما لا يتجاوز حجمها حجم قطعة نقدية، مقارنة بالحواسيب الكمية الحالية التي تحتاج إلى بنى تحتية ضخمة وأنظمة تبريد معقدة.
ورغم أن هذا الهدف لا يزال بعيدًا عن التطبيق التجاري، فإن الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو جعل الحوسبة الكمية أكثر قابلية للتصغير والانتشار في المستقبل. (العربية) 
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