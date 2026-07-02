نظام تسعير جديد لخدمات الذكاء الاصطناعي على واتساب

أعلنت شركة ميتا عن تغيير آلية تسعير خدمات على منصة للأعمال، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تحقيق الدخل من خدمات المراسلة الموجهة للشركات.

وبموجب ، ستُحاسب الشركات التي تستخدم Meta Business Agent على أساس عدد الرموز (Tokens) التي يستهلكها الذكاء الاصطناعي أثناء معالجة المحادثات، بدلاً من احتساب الرسوم وفق عدد الرسائل المتبادلة كما كان معمولًا به سابقًا. ومن المقرر أن يدخل نظام التسعير الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 آب 2026.

ويهدف هذا التغيير إلى ربط التكلفة بحجم المعالجة الفعلية التي تنفذها تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تزايد اعتماد الشركات على وكلاء الذكاء الاصطناعي في الرد على استفسارات العملاء، وإتمام الحجوزات، وتقديم الدعم الفني، وإدارة عمليات البيع.

ويأتي القرار ضمن استراتيجية ميتا لتوسيع خدمات الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركات، وتنويع مصادر إيراداتها من خلال نماذج تسعير تعتمد على حجم الاستخدام الفعلي، بما يتماشى مع التوجهات السائدة في قطاع خدمات الذكاء الاصطناعي.